Hned po pádu komunistického režimu se rozhodl vrátit k předválečné tradici a na etiketu piva Březňák umístil portrét neznámého muže kouřícího doutník a popíjejícího pivo, který mu po léta visel v ředitelské kanceláři. „Na začátku 90tých let přišel jeden důchodce, že by si chtěl prohlédnout pivovar, že tam pracoval jeho tatínek. Byl to sudetský Němec a uměl obstojně česky. Když viděl v pivovaru starou reklamní ceduli, vyřkl jméno, které znělo jako Cipich, a vyprávěl mi legendu, jež se prý v pivovaru za dob jeho tatínka tradovala,“ popisuje Rottenborn v knize Slavné značky Ústeckého kraje začátek bádání po identitě „pivního dědka“.

Ale i samotný ředitel pivovaru byl svým způsobem legendou. Vařením piva na Ústecku se věnoval přes padesát let. V šedesátých letech nastoupil do pivovaru Zlatopramen v Krásném Březně, kde prošel pozicemi sklepmistra a podsládka. Od roku 1981 pak řídil pivovar ve Velkém Březně. „Nebyl to žádný ouřada, ale pivovarský odborník. Nebál se obout holínky, vzít rukavice a ukázat lidem, jak se to dělá. Byl přísný, ale parťák. I já jsem se od něho hodně naučila,“ vzpomněla na svého bývalého šéfa jeho dlouholetá kolegyně a někdejší sládková Jana Rostová. Ani důchodový věk Jaroslava Rottenborna nepřiměl opustit obor. Jako obchodní sládek dohlížel na restaurace, jestli správně o Březňák pečují. V roce 2010 si pak splnil životní sen v podobě vlastního minipivovaru. A záhy uvařil ve spolupráci s ústeckým muzeem speciál „Kaiserbier“ ke 110.výročí návštěvy císaře Františka Josefa I. v Ústí nad Labem, který se čepoval při slavnostním otevření zrekonstruovaného muzea v Císařském sále. Následovala piva „Kosmík“ ke 100.výročí objevu kosmického záření, „Jordán“ k 200.výročí osvobození města od Francouzů, „Pivo Maye“ připomínající pobyt Karla Maye v ústecké Brné a naposledy „Oráč“ jako odkaz na povolání Přemysla ze Stadic na knížecí stolec.

Vždy trpělivě vyslechl bláznivé nápady muzejníků, jak do chuti piva dostat symbolickou náplň charakterizující tu kterou událost či osobnost a nějak je přetavil do pivovarského řemesla. „Když jsme žádali, aby pivo Kosmík bylo trochu radioaktivní a chtěli jsme do něj nalít vodu z radioaktivního léčivého pramene Luna, tak jsme u sládka tvrdě narazili. Bál se, že mu tentokrát zničíme profesní pověst. Nakonec uvařil výtečné pivo dle svého a nás nechal po dlouhém přemlouvání alespoň symbolicky obejít varnu s kusem jáchymovského smolince z geologických sbírek,“ podotknul k netradiční spolupráci historik Martin Krsek. Rozloučení s Jaroslavem Rottenbornem se odehraje v pondělí 10. ledna v 10 hodin v obřadní síni Starého krematoria na Střekově.

Muzeum města Ústí nad Labem