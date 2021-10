Snímek je krutou kronikou lidí a malé vesnice v pohraničí vláčené dějinami třicátých až padesátých let minulého století. Hrdinové čelí nacismu i komunismu, každý se s jejich přísliby i hrůzami vyrovnává jinak. V popředí příběhu je osud rodiny, na níž předválečná doba, válka i události po ní dopadají plnou silou. Život ve vsi byl vždy pospolitý, v těžkých pohraničních podmínkách bylo pro důležité zasadit, sklidit, přežít zimu i vychovat děti. Pak ale přijde čas, a je nutné si vybrat, kdo je Rakušan, Němec a Čech. Musíte volit, kdo z celoživotních sousedů je spojenec, kdo nepřítel. Do každodenního života lidí zasáhla historie a s ní bezpráví, lidské slabosti, násilí. Ze sousedů se v takovém okamžiku mohou stát i vrazi. Marie je Češka, její muž je pevně spjat s místní půdou, vždy byl Němec. Mají chalupu, pole, vychovávají syna, snaží se žít, jak se má. Zprvu sledují rostoucí vzájemnou nenávist lidí ve vsi, pak zloba dopadne i na ně. Kino k filmu dá i debatu se scénáristou Ivanem Arsenjevem a hercem Pavlem Novým.

Chcete-li si užít nový americký velkofilm slušné ráže, aktuální snímek režiséra Cary Joji Fukunaga o délce 163 minut, nezbude vám, tedy jistě v Hraničáři ve čtvrtek 7. října od 20.30 hodin sáhnout po původním znění s českými titulky. Ale zase film Není čas zemřít, nová Bondovka, je plný akce, moderní techniky, zbraní, silných krásných žen, tajemství a podrazů uvidíte krátce po české premiéře.

Ale jak už to tak chodí, stejně bude agent 007 James Bond, ve výslužbě. Už skončil aktivní službu a užívá si zasloužený odpočinek… na Jamajce. Ovšem jeho klid nemá dlouhého trvání. Objeví se jeho starý přítel Felix Leiter z CIA a žádá o pomoc. Ale jasně, mise na záchranu uneseného vědce se ukáže být zrádnější, než se zpočátku zdálo. Bond se tak během vyšetřování dostane na stopu nevyzpytatelného zločince, který disponuje nebezpečnou a velmi ničivou novou technologií. Tak držme palce a protože už teď může i umřít, vždyť je to příběh poslední… no uvidíme. A ještě jeden příslibs Danielem Craigem. Hraničář promítne tento blockbuster taktéž v pátek od 20.30 hodin. Dáte to?

Radek Strnad