Víno bude prezentováno formou stánkového prodeje, a to jak na stáncích jednotlivých vinařů, tak na hlavním stanu pořadatele. Nabízeny budou ochutnávky a prodej vín a oblíbeného burčáku.

Již jedenáctý ročník Slavností vína a burčáku se bude konat v pátek 3. září od 09.00 do 21.00 na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Slavností se zúčastní čeští i moravští vinaři. V letošním roce se na slavnostech bude prezentovat více než patnáct vinařů a vinařství.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.