Tato naše národní opera patří mezi výjimečné kulturní dědictví a čím více uctít významné výročí než uvedením tohoto hudebního skvostu. Výprava, výkony uměleckých es včetně hostů z Národního divadla v Praze byly velikým zážitkem pro diváky. Až potud lze jen chválit.

Odvrácenou stranou celé věci je, že i když byli účinkující odměňováni potleskem a nadšenými výkřiky, lze jen s údivem přijmout fakt, že divadlo bylo poloprázdné, a to možná je příliš optimistické označení. Prostě celé řady v přízemí zely prázdnotou, takže alespoň v další části po oponě se jakž takž přízemí naplnilo diváky z balkonu.

Že by lidé neměli zájem o toto představení? Nikoliv, zájem by byl, jenomže až do poslední chvíle mělo celé přízemí pronajaté město. A krátce před termínem tuto rezervaci zrušilo, takže se už nepodařilo lístky prodat. Je to velká škoda. Je mi z toho hodně smutno. Nedávno proběhlý půlmaraton měl přitom propagace až přemíru.

Lada Prokůpková,

Ústí nad Labem