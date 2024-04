Na centrální požární stanici Hasičského záchranného sboru v Ústí nad Labem se sešli závodníci v disciplínách TFA, kteří se utkali v jednom z nejtvrdších hasičských klání simulujících činnosti reálných zásahů.

Na start 1. kola TFA ligy Severu se postavilo 153 závodníků v dorosteneckých i dospěláckých kategoriích určených jak pro dobrovolné, tak i profesionální hasiče. Na akci spolupracovalo sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska Ústeckého kraje s Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje. Spolupráce fungovala na jedničku a společně se podařilo vytvořit jeden z největších závodů TFA v ČR, na kterém změřili síly závodníci z celé ČR. Úvodní nástup si nenechal ujít ani hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller.

Počasí přálo a první závodníci se na start trati se třemi úseky postavili v 9 hodin. V prvním úseku je čekalo zapojení hadic včetně roztažení a následovalo balení hadic. Druhý úsek byl více silový, kde museli splnit počet ran palicí v hammer boxu, transportovat figurínu a zdolat třímetrovou bariéru. Třetí úsek spočíval v převrácení pneumatiky, přenosu kanystrů a výstupu do 4 patra věže.

V kompletním zásahovém obleku a se zátěží, kterou byla ve dvou úsecích dýchací technika nesená na zádech, se i přes teplotu, která převyšovala 20 stupňů Celsia poprali opravdu statečně a dosahovali skvělých časů. Trať byla opravdu náročná a nejvíce bojovali závodníci často sami se sebou, ale našlo se tu i několik opravdu zajímavých soubojů. V kategorii mužů 35-44 nakonec v součtu 3 časů rozhodovalo méně než 0,1 vteřiny! O první místo se tu ale nepřetahovali žádní nováčci, ale závodníci, kteří sbírají medaile nejenom v ČR, ale i na mezinárodní úrovni.

Absolutním vítězem kategorie mužů bez rozdílu věku se stal Daniel Vrba (SDH Cítoliby) s časem 03:19.19 na druhém místě pak ze stejné kategorie Muži 18-34 let Lukáš Borl (SDH Cítoliby) třetí nejlepší čas soutěže mužů předvedl Martin Plšek (HZS hl. m. Praha) z kategorie Muži 35-44 let s časem 03:34.55. Martin se stal i vítězem kategorie muži ve věku 35-44 let, které ale urval až v posledním úseku těsně před Pavlem Novákem (SDH Česká Kamenice / HZS Děčín), který 2 úseky vedl a až v posledním ho Martin předběhl. Součet časů ukázal minimální rozdíl 0,07s!

Liga pro letošní rok nevyhlásila soutěž MASTERS (s aktivním dýchacím přístrojem), aby závodníci v kategoriích měli rovné podmínky pro nominaci na MČR v TFA dobrovolných hasičů. Kvůli zvýšení počtu závodníků, ale vnikla nová kategorie matadorů nad nad 45 let, kde si pro 1. místo doběhl Petr Loukota (SDH Klapý) s časem 04:33.99.

Obdivuhodné byly i výkony žen, jichž se na start postavilo celkem 33. Kategorii 18-34 let ovládla Eliška Vrbová (SDH Cítoliby) s časem 03:09.09 a mezi ženami nad 35 let zazářila Petra Prošková (SDH Klapý) s časem 03:32.70. Moc nás těší zájem ze stran dorostenců a dorostenek, tento věk 15-17 je pro nás velice důležitý, protože se často rozhoduje o tom jestli člověk u hasičiny zůstane nebo ne a stanou se z nich například členové jednotek nebo i profesionální hasiči. Vítězi se stali Ladislav Kořínek (SDH Rychnov u Jablonce nad Nisou) s časem 02:42.69 a z dívek Ema Nejedlá (SDH Srbice), která zaběhla trať v čase 03:39.71.

Hasičská TFA liga severu v Ústí nad Labem ukázala ty nejtvrdší hasiče v zemi

Do kategorii Hasičáren Ústeckého kraje se zapojují automaticky 3 nejlepší muž ze stejné hasičárny bez rozdílu věku, jako když jedete k výjezdu, taky neřešíte kolik komu je. Tato kategorie má největší prestiž už jen kvůli tomu, že si zde závodníci rozdělí na konci série na Hazmburku zajímavé ceny od Ústeckého kraje a partnerů ligy. Do prvního kola se zapojilo hned 37 hasičáren. Nejlépe si vedli hasiči z SDH Lenešice před hasiči z SDH Klapý a těsně za nimi byli hasiči z SDH Cítoliby.

Kompletní výsledky hasičáren, ale i všech závodníků bylo možné sledovat online a jsou i nyní k dispozici ZDE

Silová disciplína hasičů TFA je na vzestupu a proto jsme moc rádi, že letošní rok oslovil další nováčky ze všech věkových kategorií a to jak v TFA lize SEVERU pro dorostence a dospělé, tak láká i TFA liga SEVERU junior, která má pro letošní rok 5 kol a je určená pro děti a mládež od 3 do 15 let

Díky skvělé organizaci, dobře rozplánovanému harmonogramu časů startů a pěknému počasí šlo vše pole plánu a všichni závodníci i návštěvníci si tento, i když fyzicky náročný den velmi užili.

Další kolo pro dorost a dospělé nás čeká 27.4.2024 v Hostomicích (okres Teplice), kde si opět vyzkoušíme 3 dráhy najednou závod se ale běží na jeden zátah a ne na 3 oddělené úseky jako v Ústí nad Labem. Další dětský závod nás čeká 5.5.2024 v Ústí nad Labem, kde byla kapacita 300 závodníků téměř okamžitě vyčerpána.

Matěj Prošek