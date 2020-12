Zelený autobus č. 2453 odjížděl v sobotu od divadla přesně v 11.47 hodin. Seniorská jízdenka do Malečova stála pět korun, zájemci o zdravotní procházku v kopcích vystupovali za dvacet minut, většina šla k nové dřevěné rozhledně, pouze starší muž zamířil do Čeřeniště, tak jsem se k němu připojil.

Sobotní procházka v kopcích vedla do Čeřeniště a na rozhlednu. | Foto: Miroslav Vlach

Od zastávky k malé vesničce Němčí je to 1,5 km, tam je také první ukazatel. Do Čeřeniště vede cesta dál kolem malé kapličky, nápověda ve větvích připomíná červenou turistickou značku, vzdálenost 1,5 km. Slunce se neprokousalo mlhou, ale byla to stejně úžasná podívaná. Vzdálený zvuk motorových pil prozrazoval, že stříbrný les žije i o víkendu. Těžká technika zanechala hluboké stopy v blátě, ohromné haldy vytěženého dřeva lemovaly lesní cesty. Vyšperkované stavby v Čeřeništi dokumentovaly šikovnost majitelů, jen jedna chaloupka vypadala opravdu pohádkově. Kdyby ji viděl pan Troška, hned by zajásal.