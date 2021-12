Oba týmy se poctivě připravily na tento prestižní souboj, jehož myšlenka vznikla již před dvěma lety a první duel se měl odehrát v listopadu roku 2020. Bohužel, epidemiologická situace souboj zastavila a odsunula ho až na úterý 16. listopadu 2021. Toto čekání však nijak neubralo na prestiži, atmosféře a kvalitě hry. Byly vidět pěkné individuální akce na obou stranách, bleskové zákroky brankářů, souboj okořenilo i několik šarvátek a samozřejmě i branky, kterých nakonec padlo celkem 10. Na konci utkání byl šťastnější tým UJEP, který zvítězil 6:4, a díky tomu se tak UJEP ujala vlády nad severem Čech.

„Již před rokem jsem se na souboj O krále severu moc těšil a jeho zrušení mě mrzelo. Na druhou stranu jsem v průběhu roku viděl, jak se náš tým poctivě připravuje, a tak se dá říci, že roční odklad tohoto prestižního souboje nám prospěl. Jsem na naše borce hrdý a děkuji jim, že na ledě, pro UJEP, nechali i poslední síly,“ říká s potěšením rektor Martin Balej.

Souboj a jeho dozvuky byly opět připomenuty v podobě oficiální návštěvy asistentů kapitána týmu UJEP v poradě vedení univerzity, kde oba hráči, Martin Kuchař a Hanuš Petržílka, předali vítězný pohár statutární zástupkyni rektora Aleně Chvátalové a symbolicky tak potvrdili vládu nad severem Čech.

„Jsme ještě plní emocí, bylo to utkání, které jsme si užili, a jsem rád, že jsme zvítězili. Hrozně moc chci poděkovat našim fanouškům z řad studentů i našich příznivců, kteří dorazili fandit do Liberce, určitě nás to hodně nakoplo a i jim díky za to, že jsme mohli po zápase zdvihnout vítězně pohár nad hlavu,“ říká útočník Martin Kuchař.

Jeho kolega a obránce Hanuš Petržílka dodává: „Hrát v takové aréně před tolika fanoušky je sen každého hokejisty. Jsem velmi rád, že jsme takto mohli reprezentovat naší UJEP, a tímto chci moc poděkovat všem našim učitelům a akademickým pracovníkům, kteří nám vycházejí vstříc a umožňují nám trénovat a hrát s hrdostí za UJEP. Všichni hráči si toho velmi vážíme.“

Tým UJEP byl sestaven z hráčů, kteří hrají univerzitní ligu ledního hokeje pod hlavičkou HC North Wings Ústí nad Labem. Souboj byl tedy zpestřením probíhající soutěže. V současné době se hráči již opět naplno věnují ligovým povinnostem.

Souboj O krále severu sledovali i hráči místního extraligového týmu HC Bílí Tygři Liberec. Po utkání brankář tohoto týmu, Jarda Pavelka, osobně pozval a provedl brankáře týmu UJEP Dominika Gerstnera zázemím Bílých Tygrů, jako pochvalu za předvedený výkon a motivaci do dalších utkání.

„Pro kluky to byl velký zážitek, souboj měl parametry extraligového utkání a navíc s příchutí vítězství, což v hráčích zanechalo velmi silný dojem. Jsem hrdý na každého jednotlivého hráče a současně pyšný na celý tým, jak příkladně reprezentoval UJEP v tomto souboji. Sami hráči si např. rozhodli, že pojedou na utkání v oblecích, po vzoru hráčů v nejvyšších hokejových soutěžích, což ještě umocnilo dojem z celého souboje,“ uzavírá doc. Martin Novák, který je manažerem týmu.

Odvetný souboj bude hostit tentokrát UJEP na domácím hřišti. Termín je plánován na letní semestr 2021.

Souboj „O krále severu“, branky týmu UJEP: Straka, Jaroš, 2x Dytrych, Kuchař, Miškovič. Sestava UJEP: Gerstner D. (Skokan O.) – Jarý P., Štěpánek M., Balcar P., Miškovič R., Petržílka H. „A“, Straka M. – Jaroš J., Polák L. „C“, Dytrych V., Kuchař M. „A“, Amirov F., Jindra J., Bartoš D., Sajdl L. Jarý T., Brandner R., Janoušek A., Gottfried P. a Harkabus T. Trenéři: Místecký L., Štěpánek M.

Jana Kasaničová - tisková mluvčí UJEP