Spisovatel Ladislav Muška slaví 92. narozeniny

Čtenář reportér





Narodil se 17. září 1928 v Semilech, ale už desítky let žije a tvoří v Ústí nad Labem. Do ústeckého divadla přišel z Armádního uměleckého souboru v roce 1951, působil v ústecké opeře dlouhých 39 let.

Spisovatel Ladislav Muška. | Foto: Radek Strnad