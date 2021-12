Diváky čeká grandiózní, energické, inteligentní, smyslně svůdné divadlo. Laskavé, empatické, rytmické, strhující, hravé, okázalé, fantastické, ale především komediální. „Jsme nezávislý divadelní soubor, který ve své tvorbě propojuje staré tradice s živým, současným divadlem. K barokní inspiraci už 19 let přistupujeme s autorskou svobodou, mísíme původní s novým, vzletné s přízemním, činohru, zpěvohru, loutkohru i tanec, aby to nás a tudíž i diváky, bavilo,“ zní z pražského souboru. Ten chce představovat publiku moderní, komediální a vizuálně působivé i velmi hudební divadlo. A hudba k inscenaci? Napsali ji Leonardo Vinci, Heinrich Ignaz, Franz Biber, Jan Václav Štich, Jan Dismas Zelenka plus Václav Karel Holan Rovenský.

„Tvrdíme-li, že propojujeme moderní umění se starým, tím starým, máme na mysli umění barokní. Nevyděste se, ale nechceme jezdit na mrtvém koni a dělat historické rekonstrukce v barokních parukách a róbách stejných časů. Barokem se pouze inspirujeme, hledáme v něm to aktuální pro dnešní dobu. A věřte, baroko má s dneškem mnoho a sakra dost společného! Nevěříte? Přesvědčíme vás!

Jenže barokní hra od Geisslers Hofcomoedianten je jen jedna zamýšlená část večera. Co Spolek Kult už letos udělal, jak velká, důležitá a objevná práce za ním je, to mnozí víme, známe to z jeho produkcí. Ovšem během onoho sobotního večera se také dozvíme podstatné plány Kultu na příští rok. Věřím, že nás opět čekají mnohá překvapení od týmu okolo Honzy Kvasničky, který je napříč kulturním Ústím nad Labem vždy o krok napřed.

Kreativní i vizionářský, svěží a nápaditý, šikovný. Ani dětské zábavě se nebrání. A protože to vše už vím, o to zvědavější jsem na jeho další plány i nápady. Těším se.

Radek Strnad