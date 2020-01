Spolek Zubrnická museální železnice pořádá v neděli 2. února na zatím neprovozovaném úseku železniční tratě Lovečkovice - Levín - Úštěk veřejnou brigádu za účelem vyřezání náletových dřevin a úklidu odpadu z tělesa dráhy.

Nádraží v Levíně s parní lokomotivou při natáčení filmu Páni kluci v roce 1975 | Foto: archiv spolku Zubrnická museální železnice

Trať se čistí pro připravovanou stezku v již zmiňovaném úseku. Stanice Levín je známa především z filmu Páni kluci, který se na nádraží v roce 1975 natáčel a dnes si připomínáme 45 let od filmování. Brigádníci budou mít možnost se na chvilku ponořit do role pánů kluků, a to také díky fotografiím z natáčení a krátké besedy o filmu se členy spolku přímo v místě. Brigáda je podpořena obcí Lovečkovice a Levín.