Turistický průvodce Zírej na ten kraj: Toulky s knihovníky Ústeckým krajem, který vydala v květnu letošního roku Severočeská vědecká knihovna, se mezi čtenáři těší tak velké oblibě, že knihovna musela po měsíci vydat druhé vydání. „Prvních sto kusů knihy se rozprodalo během necelých tří týdnů od vydání, jeden výtisk jsme dokonce posílali do Havlíčkova Brodu.

O publikaci je takový zájem, že v jednu chvíli hrozilo, že nám nezbydou žádné výtisky na křest, který jsme realizovali dva týdny po vydání knihy na vyhlídce v Dubičkách, odkud pochází fotografie z titulní strany knihy,“ říká o letošní knižní prvotině knihovny její ředitelka Jana Linhartová a doplňuje, že druhé vydání lze v současné době opět zakoupit jak v obou hlavních budovách knihovny v centru města, tak i na všech pobočkách.

Díky úspěchu publikace se knihovna rozhodla začít připravovat druhý díl, který bude tentokrát obsahovat tipy na výlety od čtenářů. „Čtenáři, kteří se chtějí stát spoluautory pokračování Zírej na ten kraj, nám v rámci právě vyhlášené soutěže mohou až do konce října zasílat své návrhy na zajímavé výlety po Ústeckém kraji. Veškeré podrobnosti o soutěži včetně seznamu míst z prvního dílu se nacházejí na našich webových stránkách www.svkul.cz. Autoři příspěvků, jež do knihy vybereme, od nás bezprostředně po vydání dostanou jeden výtisk nové publikace,“ láká k zapojení do soutěže Jana Linhartová, která věří, že druhá kniha sklidí stejný úspěch jako její starší sestra.

Publikaci Zírej na ten kraj 2: Toulky se čtenáři Ústeckým krajem plánuje krajská knihovna vydat v březnu následujícího roku.

Jan Černecký - oddělení komunikace SVKUL