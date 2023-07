Na letošní drama USA i Velké Británie,180 minut dlouhý historický životopisný snímek Christophera Nolana zve v sobotu 22. července od 19.00 veřejný sál Hraničář. Nabídne nám toužebně očekávaný snímek letošní letní filmové sezony promítne, dostaneme ho v původním znění s českými titulky.

Režisér Christopher Nolan na plátna v roce 2023 přinese snímek Oppenheimer o otci atomové bomby v hlavní roli s Cilianem Murphym. | Foto: Warner Bros.

Přelomový Nolanův aktuální snímek Oppenheimer sice není klasicky vyprávěný životopisný film, ale co kdyby… To o jeho výjimečnosti totiž svědčí také jeho naprosto bezprecedentní a unikátní herecké obsazení, a to čele s hereckou osobností Ira Cilliana Murphyho (dramata ale také filmové lahůdky „Počátek“ či „Temný rytíř“), pro kterého je to už šestá spolupráce s geniálním režisérským věrozvěstem Chrisem Nolanem.

Nástup předními dveřmi, policie, povinný přestup. MHD do Mojžíře se zcela změní

I jeho jméno zde je zárukou mimořádného zážitku a jistotou pro dosti široké spektrum publika. Jeho filmy jsou také pověstné tím, že obvykle mívají velmi odvážnou strukturu vyprávění, když dost dost detailně prozkoumávají subjektivní vnímání reality i až znepokojující plynutí našeho všeobecně známého času. Nolan je totiž taktéž velkým příznivcem tradičních filmových triků, snaží se přitom celkem logicky vyhýbat pořizování působivých scén, ovšem těch před zeleným plátnem. A ve svém Oppenheimerovi přitom tentokráte exploduje vážně dost „opravdová“, či chcete-li věrohodná atomová bomba.

Radek Strnad

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín