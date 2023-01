Profesora MUDr. Martina Sameše, CSc., přednostu Neurochirurgické kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské zdravotní, a.s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z., poznala díky přednášce European association of neurosurgical societies (EANS – Evropská asociace neurochirurgických společností). Jeho práce ji nadchla, a tak se rozhodla oslovit ho s žádostí o možnost stáže. Profesor Sameš souhlasil a dvaatřicetiletá Zohra se tak vydala na cestu do Ústí nad Labem.

„Znala jsem profesora Sameše a práci lidí na jeho klinice. Věděla jsem něco o Praze, ale o Ústí vůbec nic,“ vypráví mladá stážistka. Krajské město na severu Čech ji ale nadchlo. „Když jsme vystoupila z vlaku, oslovila jsem anglicky prvního člověka, kterého jsem potkala. Byl moc milý a ochotný. Ukázal mi, odkud jede autobus k nemocnici, jak si koupit lístek a další nezbytnosti. Jsem nadšená, jak jsou tu lidé milí a ochotní,“ pokračuje Zohra.

PODÍVEJTE SE: Novoroční ohňostroj v Ústí nad Labem objektivem našeho čtenáře

V ústecké nemocnici se tuniská stážistka rychle rozkoukala a zapojila se do práce na klinice. „Moc se mi líbí třeba laboratoř neurochirurgické kliniky. Na fakultě ve Francii je jediná laboratoř, takže je o ni velký zájem a ne vždy je možnost se tam dostat. Tady je to možná nejlepší část mé stáže,“ pochvaluje si Zohra. „Pochválit ale musím také zdejší standardy zdravotní péče, obzvláště u operativy. Máte tu také skvělé vybavení, ať už se jedná o robota či používané materiály,“ pokračuje mladá lékařka.

Kromě samotné kliniky a ústecké nemocnice Zohru nadchlo i okolí města. „Byla jsem se podívat třeba v Tisé, kde se mi moc líbilo. Příroda je tu moc hezká a jsem mile překvapena, jak snadno se lze v okolí města pohybovat,“ těší mladou Tunisanku, jejíž měsíční stáž v ústecké nemocnici se pomalu chýlí ke konci.

FOTO: Obří sumec či metrový amur. Rybáři musí odevzdat sumář úlovků

Zohra už odletěla zpět do Francie, kde dokončí rezidenturu a stane se tak oficiálně neurochirurgem. Následně se chce vrátit do rodné země, rozvíjet tamní neurochirurgický program. Na Ústí nad Labem ale bude vzpomínat jen v dobrém. „Jsem šťastná z toho, co jsem tu viděla, zažila a co jsem se naučila. Všichni mě tu přijali skvěle a byli na mě moc milí, za což jim patří velké díky. Jako návštěvník se sem určitě někdy ráda vrátím,“ zakončuje své vyprávění Zohra Souei.

Martin Klimeš, tiskové a komunikační oddělení Krajská zdravotní, a.s.