Je to až neskutečné, že tahle dáma oslavila 21. září neuvěřitelnou stovku. Věnceslava Marková už několik let pobývá v Domově pro seniory v Krásném Březně, ráda vzpomíná na své studenty, dlouhé roky vyučovala hru na klavír. Na svou fotku na plátně , pořízenou před třemi roky, zareagovala jako vždy s humorem.

"To jsem byla ještě mladá." Ráda jezdila s partou seniorů do Janských Lázní, v penzionu Sola Fide byla snad dvacetkrát. Lanovkou vyjela na Černou horu, aby se kochala výhledem do krajiny, na kolonádě poslouchala živou hudbu, v cukrárně ochutnala malý dortík. Těsně před devadesátkou tam přijela autem a překvapeným kamarádkám vysvětlovala.

"Na tom není přeci nic zvláštního, čeští řidiči jsou gentlemani, dávají mi všude přednost. Já zařadím jedničku a jedu," tvrdila paní s poetickým jménem. Krásných kytic měla v pokojíku několik, ředitel Jaroslav Marek byl jako vždy mezi prvními gratulanty, s úsměvem vysvětluje, že to není jeho příbuzná. Stoletá Věnceslava Marková přeje lidem více krásné hudby a brzký život bez roušek.