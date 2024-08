Určitě do Paříže za světovými sportovci vyjelo spoustu Čechů, někteří plnili úkoly v doprovodu hvězd, jiní navštívili Český dům a obdivovali sochu neporazitelné Věry. Ti, co měli štěstí a dlouho dopředu vyhlíželi program olympiády, za solidní peníze získali vstupenky na sportoviště.

Tomáš Vlach (náměstek primátora) a Jiří Horák (radní přes sport) před rokem koupili tzv. balíček, kde byly dvě vstupenky na dvě utkání tenisu a prohlídka Francouzského domu spojená s návštěvou muzea olympijského sportu. V Paříži strávili necelé dva dny v rámci své dovolené, na otázky Deníku v pátek 9. srpna odpovídali stručně, neskrývali nadšení z náročného výletu.

Sport jim není cizí, Tomáš Vlach hraje skvěle golf, běhá, půlmaraton zvládl několikrát. Jiří Horák má rád tenis, míčoví hry, aktivně hraje florbal. Oba rádi cestují, na olympiádu se těšili.

Čí to byl nápad, vycestovat do Francie v době velkého sportovního svátku?

Vlach: Oba jsme to chtěli alespoň na chvilku zažít, tohle byla výzva a zároveň loterie. Dlouho jsme sledovali základní informace, lístky kupujete rok předem, my jsme si vybrali tenis a tajně jsme doufali, že uvidíme někoho z našich reprezentantů. Tenisový areál Rolanda Garrose je fantastický a my jsme na vlastní oči viděli jednu z největších hvězd Carlose Alcaraze. Z našich sportovců nikoho!

Z televizi jsme často slyšeli, že ve městě je spousta policistů, zábran a omezení. Jak jste to vnímali vy?

Horák: Byli jsme tam pouze jeden den, oba známe Paříž dobře, změna to byla. Hlavní trasa byla oplocená, u vstupních koridorů stály skupinky ozbrojenců, kontrol jsme zažili několik. Ta nejpřísnější byla před vstupem na stadion, přišel jsem o deodorant (smích). Ale jinak čisto, neskutečný pořádek, žádné grafity, opravené fasády, nové chodníky a tisíce skvělých dobrovolníků. Přátelská atmosféra všude kolem vás.

Hotely v Paříži prý byly neskutečně drahé, kde jste byli ubytováni?

Vlach: Hotely byly plné, laciné nebyly, ale světu vládnou chytré technologie. Použili jsme známou ubytovací aplikaci. Bez nabitého telefonu by jste se nikam nedostal. Ubytování jsme měli zajištěné v soukromí, kousek od Buloňského lesíku, žádný luxus, ale paní domácí byla skvělá. Z Ústí jsem jel autem, po cestě jsem nabral několik turistů, což mi nabízel další program v telefonu. Vysvětlování by zabralo dost času. Jsou to vlastně stopaři zaregistrovaní v určité databázi. Většinou studenti, já jich přepravil šest na různá místa po cestě, potom jsem vyzvedl z dovolené Jirku a pokračoval dál. Zpáteční cesta byla podobná, Jirku jsem vrátil rodině a do Prahy odvezl tři studenty. Nerad cestuji sám, raději si procvičuji angličtinu.

Jeden den je na hodnocení málo, ale přeci. Jaké to byly podle vás olympijské hry?

Horák: Fantastické, nádherné areály, plné ulice šťastných lidí, jen ta Seina mohla být čistější. Umělý oheň pod balonem, nepřekonatelná Eiffelovka v obklíčení sportovců. Jsem rád, že jsem tam na chvilku mohl být.

Když jsem viděl ty narvané stadiony, hned mě napadlo, jak to vypadalo po ukončení akce?

Vlach: Hlavní bylo metro! Perfektní značení, nápověda, stanovené zóny, připravené soupravy, skvělí dobrovolníci. Nezažil jsem žádný problém, všechno v pohodě. Rádi bychom navštívili za dva roky i zimní olympijské hry v Itálii, potom budeme srovnávat. Tahle olympiáda vstoupí do historie, byla krásná a jiná.

Co říkáte na výsledky našich reprezentantů?

Horák: Všichni chtějí vyhrát, všichni se dlouho připravovali, konkurence je neskutečná, umístění do desítky je velikánský úspěch, medaile je zázrak! Někdy musíte mít i štěstí a to jsme letos moc neměli.

Miroslav Vlach