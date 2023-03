Blíží se nám sobota 25.března. Po covidové pauze se Střekováci opět setkání na svém plese. Uskuteční se ve všech prostorách hotelu Větruše. Proč právě tam?

Petr Kotvald | Foto: archiv Petr Kotvalda

Bohužel není na Střekovské straně Labe sympaticky velký a estetický sál. Tam kde se vždy konal, v sále Setuzy se nedá nejen plesat, ale ani pobývat. A upřímně, nikdo neví, kdy postupující bagr střekovského majitele se nezakousne do tohoto sálu. A pamětníci musí povzdechnout. Kdyby se opravil, to by byl nádherný sál. A tak účastníci plesu mají jednu možnost. Z Větruše vidí svůj Střekov opravdu, jako na dlani.

Policie pátrá po pohřešovaném Kolihovi z Ústecka. Rodina má obavy o jeho život

Ples ve 20 hodin zahájí pan starosta a potom již vypukne veselí. Moderátor plesu Petr Beran přivítá skvělý orchestr Brass Bombers a během večera diváky čeká Petr Kotvald, půlnoční překvapení, samozřejmě tombola a již několik let v prostorách restaurace velice oblíbená cimbálovka. Vínečko bílé a další písničky rozezpívají všechny. Nevěříte? Ještě máte stále možnost si zakoupit vstupenku na portále www.vstupenkyusti.cz. Lístek stojí od 500 do 600 korun. Ale neváhejte je jich opravdu jen pár a jak jsem psal na začátku. 25. březen se blíží.

Zdeněk Kymlička

Plesová sezonaZdroj: Deník