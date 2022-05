Legiovlak je putovní muzeum československých legií. Jedná se o projekt Československé obce legionářské, který má být věrnou replikou legionářského vlaku z období let 1918 – 1920, kdy na Transsibiřské magistrále v Rusku probíhaly válečné operace československých legií.

Spolek Zubrnická museální železnice se k této zajímavé železniční návštěvě připojuje s parní vodárnou, která bude mimořádně otevřena ve dnech od 3. do 6. května denně od 14 do 18 hod. Provoz vodárny v tyto dny bude na stlačený vzduch. V termínu 7. a 8. května od 10 do 18 hod bude vodárnu pohánět skutečná pára.

K Legiovlaku a parní vodárně pořádá v sobotu 7. května ještě další akci Muzeum v přírodě Zubrnice pod názvem Myslivecký den. Myslivost je součást našeho nehmotného kulturního dědictví a představí se tradičně především jako pečovatelka o přírodu. Můžete se těšit na vystoupení trubačů, ukázku loveckých psů, výstavy, sokolnictví, myslivecké zkoušky, naučné stezky a dílny pro děti. „Abychom ulehčili přírodě, nechte svá auta na nádraží Střekov a využijte na akci Myslivecký den posílené vlaky. Jelikož je to den věnovaný hlavně péči o přírodu tímto pomůžete především předejít komplikacím s parkováním v Zubrnicích a v neposlední řadě se naladíte romantickými výhledy do přírody z oken jedoucího vlaku,“ poznamenal člen spolku Zubrnické museální železnice Radek Kubala.

Zubrnická museální železnice, z.s.