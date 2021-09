Nedávno jsem v Deníku četl článek o stavebních aktivitách před kinem Hraničář. Reportérka upozorňovala na úzký můstek pro pěší! Karbaník by flekoval, já nabízím realitu dříve klidné ulice.

Štursovka? Na klidnou ulici zapomeňte. To je realita dříve klidné ulice. | Foto: Miroslav Vlach

Čisté rodinné domky, malebné zahrádky, výzva pro amatérské běžce, procházkáře a maminky s kočárky. To byla Štursovka včera. Pokud nevíte, kde ji hledat, tak tedy Bukov. Leták na plotě upozorňoval na chystané stavební práce. Termín srpen - říjen. Pak to začalo. Těžká nákladní vozidla ničí obrubníky, pneumatická kladiva zpívají pod okny prašné serenády. Vypadá to tady jako na překážkové hráze zelených baretů. Bludiště z kovových zábran, provizorní můstky, výstražné tabule, hluboké jámy plné písku.