Hráli se klasičtí Osadníci z Catanu, dále pak Catan – Říše Inků a Catan – Hra o trůny. Celkem devět soutěžících se na nějaký čas vžilo do role vůdců, kteří se pokoušeli stavbou vesnic obsadit nejlukrativnější území ostrova, pomáhali strážit ledovou zeď před útoky divokých nájezdníků, a také se museli popasovat s úpadkem svého kmene v jihoamerické džungli.

Všichni přítomní byli rozlosováni do tříčlenných skupinek, ve kterých se současně utkali o finálová místa. O vítězi bylo rozhodnuto přibližně po dvou a půl hodinách a tři nejúspěšnější osadníci získali krásné ceny v podobě deskových her, které do turnaje věnovala společnost Albi.

Ondřej Mečíř