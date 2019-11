Na cestu mu svítily barevné lampiony, skřítek Podzimníček ho vítal s mikrofonem v ruce. Děti mu zazpívaly, potom se dlouhatánský průvod vydal vrchní částí sídliště a zdravil všechny náhodné diváky.

Když bílý koník zaparkoval s odvážným jezdcem v zahradě Domova seniorů v Doběticích, hned se všichni kolem něho sběhli a chtěli společnou fotku. To ale nebylo všechno! Děti čekala v zahradě stezka odvahy, výkřiky strašidel a medové perníčky pod bílým stanem.

Perníčky pomáhaly připravovat jako vždy šikovné babičky, napečeno jich bylo přesně 235. Na jedné hromádce netopýři, vedle nich dýně a duchové. Pečivo chutnalo všem, svařák v drobném mrholení ocenili dospěláci. Před osvíceným stanem s dobrotami čekala skupinka seniorů, potleskem přivítali rozjásaný dav. "Pozvání na tuhle akci jsem už dostal potřetí. Tenhle kůň se jmenuje Karib, je mu dvaadvacet let, je to arabský plnokrevník, zvyklý je na bojové scény a pořádnou tlačenici. Přijeli jsme z Bánova, tam máme zázemí, ale letos jsme byli společně třeba v Dánsku. Možná, že ho uvidíte i v televizi, byli jsme na natáčení filmu o Žižkovi, to byla paráda. Moc se těším, až historický film slavného režiséra Jákla, až bude v kinech," prozradil Jiří Bednář v brnění a ochotně zapózoval pro každého kluka.

"Skvělá byla ta strašidelná stezka. Potkala jsem tam vodníka, upíra v posteli, bílého ducha i černého pavouka Tondu. Ten koník byl moc hezký, ale nejlepší byl perníček," prozradila čtyřletá Laurinka.

Sníh sice sv. Martin do Dobětic nepřivezl, ale jinak to bylo fajn.