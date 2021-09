Lze využít vlastní automobil, který zaparkujete na odstavné ploše, případně také můžete dojet autobusem 451 z Ústí nad Labem. Ten vyjíždí ze stanice Mírové náměstí v 13:56, příjezd do Krásného Lesa je ve 14.46 hodin. Akce začíná v 15 hodin, je to ideální spojení… (luk)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.