V pátek vystřídali italské piloty Švédové, pouze jednou přelétla dvě žlutá letadla nad naším domem, potom změnila trasu. Ze zahrady jsem nafotil speciál Air Tractor Fire Ross vyráběný v USA. Jeden motor, dva plováky, nádrž pro 3000 l vody. Technická data lze jistě najít na internetu, ale to už nechám profíkům. Pomohl by déšť, televizní rosničky ho stále ukazují na barevných mapách. Snad jim to jednou vyjde! Smekám před vytrvalostí a odvahou hasičů, držím palce pilotům, lesníkům i vyděšeným domorodcům. Klasik by řekl: „Vždycky Hřensko.“

Miroslav Vlach