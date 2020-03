Dětské sčítání hradů na výstavě 700x Střekov potvrdilo, že se podařilo ústeckým muzejníkům naplnit množství obsažené v samotném názvu expozice. I díky vydatné pomoci veřejnosti, která přispěla řadou zápůjček, mohli návštěvníci zhlédnout na jednom místě neuvěřitelných 700 vyobrazení ústecké dominanty v těch nejrozmanitějších formách. Což je bezesporu světový rekord hodný zápisu do Guinnessovy knihy.

Světový rekord! V muzeu opravdu mají 700 Střekovů! | Foto: Muzeum města Ústí nad Labem

„Spočítat je, nebyl jednoduchý úkol ani pro nás muzejníky, natož pro děti. Měli jsme tu několik chytáků, třeba hned tři Střekovy v jediném exponátu, kde se nesmělo opomenout započíst i razítko střekovské radnice s obrázkem hradu. Většina také přehlídla největší siluetu Střekova na výstavě, kterou představovala jedna z výstavních kulis,“ poznamenal kurátor výstavy Martin Krsek. Výsledky soutěžících měly velký rozptyl a to od 318 do 850, ale naprostá většina se pohybovala právě kolem číslovky 700, plus mínus 30 kusů. Z kontrolního přepočítání pak vzešlo konečné číslo - čistých 700. Účastníci získají od partnera muzea společnosti House of Lobkowicz volnou vstupenku na hrad na běžnou prohlídku nebo speciální dětské akce.