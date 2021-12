Co s vámi koprodukční historické drama Francie, Belgie a Nizozemí udělá? Dost záleží, jak to cítíte. Budete se o ni asi bát, uhrane vás, můžete se do krásky zamilovat. Oslní vás jako vášnivě chladná dívka v hábitu jeptišky, dostane vás její tragický příběh v nejmenovaném italském klášteře plném svůdných dívek, kde má vše pod dohledem drsná matka představená, krutá dáma plnící příkazy Boha i (z)vůli mocných nadřízených…

Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě, kerou hraje plavovlasá Belgičanka Virginie Efira, výsadní roli v toskánském klášteře. Když ale její slabost pro mladou živelnou černovlásku Bartolomeu, klášter ji přijme, aby unikla svému otci-despotovi, který ji bije a znásilňuje, přeroste v Benedettě nespoutanou vášeň a děj nabere rychlé obrátky. Drama plné intrik a zášti začne tam, kde zkaženost věru není neznámý pojem, ač by tu měli mít naopak k Bohu blíž. A přitom vše sahá až do vyšších pater italské církve.

Erotické drama legendárního Paula Verhoevena (83 let), točené dle skutečného příběhu z archivů, si v hlavní soutěži festivalu v Cannes vysloužilo pro svou odvážnost i nekompromisnost bouřlivé reakce diváků a kritiků. Má tedy ambice bodovat i v tom našem malém českém rybníčku. Posuďte sami ze snímků fotografa jménem Guy Ferrandis.

Benedetta, která strávila většinu svého života v Klášteře, nyní krom svého jedinečného Boha začala milovat i pohlednou Bartolomeu. Stalo se za starých časů za velké morové epidemie, kdy bylo možné vše. Jenže co zprvu vypadá jako drama o zakázané lesbické lásce, to se v režii mistra skandálních i pobuřujících filmů mění v provokativní i nevypočitatelný spektákl. Film tak otevírá víc zajímavých i důležitých témat, manipuluje-li obratně s diváky. Je to podobně odvážné, cynické, chytré i zábavné jako režisérovy klasiky v čele se Základním instinktem z roku 1992. Režisér je i v pokročilém věku drzý a otrlý v neortodoxních tématech, leč kde jinde ještě víc šokovat než právě v klášteře a u církví? S jeho novinkou se tak nese napříč festivaly pověst něčeho zcela nekřesťanského, pod čímž se podepsaly erotické scény, točené uvěřitelně syrově i spontánně se zakázanou dívčí lásku. Krom sexuálních hrátek se „prasák“ Verhoeven nebojí výjevů až provokativních. Nešeří fantaziemi hrdinky o Ježíši, ta přitom věří že se jí „to“ s ním vše skutečně děje. Když ji tedy hrdinně v potocích nezachraňuje, nechává se objímat na kříži nahý, ona u toho ukazuje svou vagínu. Vytrženy z kontextu by tyto scény mohly konkurovat některým jistotám porno katalogů.

Otrlí diváci si asi Benedettu nejvíc užijí. Ne pro prvoplánově šokující výjevy, jak Ježíš seká hlavy či při masturbace dřevěnou Panenkou Marií, ač jistě dost lidí přilákají. Rejža tu ale zužitkovává zkušenosti ze svých kultovních krváků v čele právě se Základním instinktem se svůdnou Sharon Stoneovou i podléhajícím Michaelem Douglasem. Zajímavější a náročnější při sledování filmu je ovšem ten způsob, jak režisérský matador pracuje s očekáváním vývoje řady hlavních postav, směřování příběhu i navození nepříjemné atmosféry.

Lví podíl na tom jistě má i plejáda protivných postav. Verhoeven rýpe do církve jako do party pokrytců; ta se sice zaklíná hodnotami, nevynechá ale šanci namastit si kapsu, když ucítí v zázracích v klášteře poutnický potenciál a tedy byznys, a současně si velebníčci chrání vlastní kůži. Sám režisér se přitom povrchně mravokárnému ukazování prstem vyhýbá, ke kontroverzi rád a ochotně přistupuje se subtilním černým i cynickým humorem. A to i díky kvalitní předloze (kniha) z pera Judith C. Brown. A že si to zkrátka český distributor Aerofilms prosadil, je snímek nepřístupný pro děti do 15 let. Za to může nejen obecný vkus, ale také cit pro kvalitu i pud sebezáchovy, víme? Berte to i jako doporučení.

A po čtení o novém strhujícím filmu „pro dospělé“ je tu ještě pro srovnatelní i doplnění pár řádek o podobně zaměřené vášnivé erotické knize, letošní novince z nakladatelství Baronet.

Titul Freed – Padesát odstínů svobody pohledem Christiana Greye tak patří do velké rodiny kontroverzních svůdných i inspirativních thrillerů světově úspěšné E. L. James.

Asi se s námi nebude nikdo přít o tom, že kniha samotná je jeden z nejkrásnějších dárků, který je dnes možné pod stromečkem najít. Pokud máte mezi svými nejbližšími také vášnivé čtenářky, neměla by vám (a potažmo jim) uniknout žhavá novinka Freed od londýnské autorky E. L. James, jedné z nejúspěšnějších spisovatelek všech dob. Dohromady se ve Spojených státech prodalo více už než na 35 milionů výtisků a přes 90 milionů výtisků v celém světě. Trilogie „Padesát odstínů“ je bezesporu jistota, nejrychleji prodávaný paperback všech dob. Už v roce 2012 ji prestižní respektovaný americký časopis Time s nadšením i popravdě zařadil mezi sto nejvlivnějších lidí světa. Magazín Publishers Weekly ji pak v roce 2016 označil autorku za jednu z „osobností rok“".

Fenomenální knižní a filmovou sérii Padesát odstínů šedi asi netřeba moc představovat. Na úspěšnou trilogii už ale navázala další! Celý příběh je jeho již šesté pokračování ukazuje erotiku, romantiku a neskrývané vášně vyprávěné mimořádně z pohledu druhého protagonisty – očima pohledného a záhadného milionáře Christiana Greye. Prostřednictvím knihy Freed tak prožijete, dámy i pánové různého věku, vyznání a chutí, znovu vášeň, romantiku a jistě i napětí Padesáti odstínů svobody skrze jeho myšlenky, vzpomínky a ovšem i sny. Pobaví, vzruší, nadchne… a snad i pomůže?

Radek Strnad