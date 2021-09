Z každého startovného jde část na konto České olympijské nadace. Start je poblíž parkoviště nad hlavní pláží, po startu následuje seběh k jezeru, podél vody k obrátce, výběh krátkého kopečku a po asfaltu ve velmi mírném stoupání k cíli. Připraveny jsou trasy: 5 km (1 okruh) – dospělí, 10 km (2 okruhy) – dospělí, 500 m a 1 000 m – závody pro děti do 15 let. Hlavní závod startuje v 18 hodin. Dětské v 16 a 16.15 hodin. (luk)

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.