Po skoro dvouměsíční karanténě, kdy Veronika svého dědečka v ústeckém Domově pro seniory Orlická nemohla navštěvovat, si teď díky moderním technologiím mohou povídat z očí do očí kdy je napadne. A také díky nápadu společnosti Centropol, která domovu pro seniory bezplatně zapůjčila šestici tabletu i se sim kartami pro datové služby.

„Vnučka za mnou před tím koronavirem chodila někdy i třikrát týdně. A teď mi moc chyběla. Sice jsou telefony, ale takhle ji vidím jako živou a můžeme si v soukromí poklábosit. Jako bychom spolu seděli u jednoho stolu,“ nemůže si kouzlo tabletu vynachválit pan Jankovec.

Domov pro seniory Orlická byl založen již v roce 1987 a svým rezidentům nabízí celou škálu aktivit. Přes šipky, bingo, tréninky pamětí až po kondiční cvičení a taneční terapie. I přes bohatý program se ale stejně senioři vždy nejvíce těší na návštěvy svých nejbližších.

„Nápad pomoci seniorům takto překonat smutek z rodinného odloučení jsme nezvažovali ani minutu. Je to to nejmenší, co pro ně můžeme udělat,“ říká Aleš Pospíšil, manažer vnějších vztahů Centropolu. „Lidskost, šetrnost, jednoduchost a dostupnost jsou základní hodnoty naší společnosti. A tady vše sedlo.“

I podle Jarmily Novákové, ředitelky Domova pro seniory Orlická, se absence návštěv příbuzných po dobu vládního nařízení projevuje negativně na psychice jejich svěřenců. „Jsou zvyklí na svůj režim. A když je přijde navštívit jejich rodina či přátele, je to pro ně vždy psychická vzpruha. Něco, nač se můžou těšit a poté si o tom s ostatním vyprávět.“

(kmi)