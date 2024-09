V průběhu letních prázdnin Knihovna Ústeckého kraje úspěšně realizovala několik tematických příměstských táborů. Děti se s knihovnou vypravily do světa umění, zkoumaly okolní svět a učily se základy programování v prostředí populární počítačové hry Minecraft. Součástí pestré letní nabídky byl i superhrdinský tábor zaměřený na výuku angličtiny.

Přestože jsou obvyklou cílovou skupinou táborů především děti, ústecká knihovna se rozhodla jít trochu nekonvenční cestou a stejně jako v loňském roce připravila i jeden pro seniory.

Seniorský příměstský tábor probíhal od pondělí 26. srpna do pátku 30. srpna s tím, že první dva dny účastníci strávili přímo v prostorách knihovny a od středy pak program pokračoval ve Starých Splavech u Máchova jezera.

„První dva dny jsme se rozhodli tematicky zaměřit na poznávání kultury cizích zemí, konkrétně jsme vybrali Japonsko a Itálii. Oba dva dny byly nabité nejrůznějšími přednáškami a workshopy, které jsme připravili ve spolupráci s kolegyněmi a kolegy z různých oddělení knihovny a s externími lektory. Měli jsme zde například přednášku o kávě, prezentaci boje se samurajským mečem katana nebo přednášku o historii a praktikách sicilské mafie. Neméně pestrý byl pak program u Máchova jezera, kde jsme hráli deskové hry, opékali buřty a zpívali. Velký ohlas pak u účastnic sklidila přehlídka v maskách, které si v rámci jedné z aktivit samy vyrobily,“ popisuje knihovnice Eva Lochnerová, která spolu s kolegyněmi Alexandrou Žákovou a Denisou Bíbovou celý týden pro seniory připravila. Zároveň doplňuje, že kapacita byla prakticky okamžitě naplněna seniorkami, které v knihovně pravidelně navštěvují kreativní dílny a docházejí na setkání Seniorklubu.

Samy účastnice pak nešetřily chválou. Paní Pavla Jahůdková například týden s knihovnou shrnula následujícími slovy: „Nemělo to chybu a bylo to naprosto úžasné! Spousta her, soutěží a legrace se skvělou partou. Děvčata z knihovny se o nás celý týden skvěle starala a moc bych si přála, aby se tábor mohl příští rok zopakovat.“

Jan Černecký, mluvčí Knihovny Ústeckého kraje