Byla to hromada potravin, kterou jsme po cestě na staveniště ráno nabrali. Kolega z https://www.mosslogistics.cz/ nakoupil potraviny, které jsme ráno rovnou předali v restauraci Myslivna v Moravské Nové Vsi.

Děvčata zde pracují pro lidi od čtyř od rána do půlnoci. Pomáhá jim zde pán, který trpí Alzheimerovou a Parkinsovou chorobou a je jim všem velkou oporou. Pro pána je to skvělá rehabilitace a pro děvčata pomoc, kterou by každý asi nezvládl.

Vše jsme předali a vydali jsme se za rodinou Salajkových, kde už kamarádi z Městské policie Jaroměř, se kterými jsme měli tu čest se poznat na naší první "Cestě na Moravu". Chlapci za podpory domácích

změnili za jediný den odkrytou budovu v připravenou stavbu na další práce. Za to jim patří neskonalý dík.

My jsme se přidali k partě dalších přátel, zednické firmy z Jihlavy. Přes drobné peripetie s rozbitým „jeřábem na dopravu materiálu na střechy“ se nám podařilo dopravit na dvě střechy krytinu a na jedné dokonce i z části položit. A to tu u hluchoněmého pána z minulého putování. U Salajkových v Moravské Nové Vsi se „Empíkům z Jaroměře“ za pomoci domácích a dalších dobrovolníků podařilo střechu přikrýt plachtou tak, aby do domu v případě deště nezatékalo.

Během dne za námi do tohoto pekla dorazil bratranec Petra, Jindra Beran - Dstav-cz. Podařilo se jim položit část střešní krytiny na domě hluchoněmého pána, kterou jsme předminulý týden zaplachtovávali tak, aby tam nezatékalo. Protože ale ještě není dostatek střešních tašek, zvolili chlapci alespoň částečné zakrytí.

Večer po práci jsme ještě předali dar krmení pro koně od http://www.lenkydorty.cz/ pro zdejší koňaře. Na cestu jsme dostali i „lidský nášup“ v podobě napečených buchet. Musíme vyřídit velký dík od dobrovolníků i domácích. Stejný dík ale patří i Radce Bednářové, která napekla šátečky.

Děvčata, děkujeme.

Dnešní den jsme tedy zakončili tím, že díky „Jihlavským zedníkům“, „Jaroměřickým empíkům“, Jindrovi Beranovi a dalším dobrovolníkům, se podařilo zase pár střech přesunout do sféry… zabezpečeno. Děkujeme Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, Krajskému

úřadu Ústeckého kraje a dalším, že nám umožňují, abychom alespoň částečně mohli přenášet drobné radosti na bedra lidí, kteří zde museli prožít to neskonalé peklo.

Přátelé, viděli jsme dnes mnoho smutných, ale i optimistických příběhů. Držte nám dále palce.

Psychika lidí zde pomalu opadá stejně tak, jako opadá podpora třeba jen IZS, které pomalu vyklízí pole, stejně tak, jako pomalu opadá nadšení dobrovolníků. My zde, společně s novými přáteli, budeme dále. Budeme se snažit, abyste i vy, všichni v našem kraji mohli říci: „Jsme rádi, že někdo za

nás drží ten prapor, i když v masmédiích se už o tom přestává mluvit.“ Buďme hrdí i na politiky, kteří se neschovávají za nic, ale jdou prostě do boje tak, jako bývalý ministr Jurečka. Mezi zdejšími je

hrdina. Neváhal ani na minutu a absolvoval dlouhý přesun od Přerovska sem. Aby pomohl v době, kdy to zdejší potřebovali nejvíce a v době, kdy spousta politiků projevovala jen svou účast. I mezi zdejšími obyčejnými lidmi je to ten, který „nekecal a konal“.

Teď už je to na vás politicích, abyste své "znepokojení, lítost, politování, cokoliv" přetavili v činy, které poslouží lidem tady na místě. Na krutě zkušené „Moravěnce“. My tu budeme, dokud budeme mít podporu našeho vedení, vedení našeho kraje, kohokoliv, kdo bude chtít jakkoliv pomoci.

Přátelé, kamarádi, občané ČR. Tady není ani zdaleka hotovo. Lidé tady na Jihu jsou na dně svých sil. Pojďme všem ukázat, že krásnou Moravěnku postavíme na nohy.

Štěpán Tóth, Petr Hofírek, a mnoho dalších, kteří se k nám přidali.