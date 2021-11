Ve dnech 24. - 26. listopadu se koná již 54. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Pořádá ho ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem, a to v Severočeském divadle v Ústí nad Labem.

Ve dnech 24. - 26. listopadu se v Ústí nad Labem koná již 54. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte. Sérií snímků připomínáme soutěž v roce 2019. | Foto: ZUŠ Evy Randové v Ústí nad Labem

„Soutěže se zúčastní děti a mládež do 15 let věku. Vzhledem k protipandemickým opatřením v roce 2020 a následnému nezrealizovanému 53. ročníku Virtuosi per musica di pianoforte se v tomto roce účastní také soutěžící ve věku 16 let,“ řekl ředitel soutěže a ZUŠ Evy Randové Bc. Marek Korbélyi. „Do Ústí nad Labem se chystá několik desítek talentovaných mladých klavíristů jak z celé České republiky, tak ze zahraničí. V minulosti přijeli soutěžící například z Mongolska, Mexika, Ruska, Japonska či JAR. Klavírní virtuosové si účast ve Virtuosi per musica di pianoforte pro prestižnost uvádí ve svých životopisech,“ dodal Korbélyi.