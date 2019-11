Talentovaní klavíristé přijíždějí do Ústí

V ZUŠ Evy Randové zní hudba neustále, avšak v těchto dnech zejména ta klavírní. Rozehrává se zde takřka 60 účastníků 52. ročníku mezinárodní klavírní soutěže pro děti a mládež do 16 let Virtuosi per musica di pianoforte, kteří sem přijíždějí z více než desítky zemí světa.

Talentovaní klavíristé přijíždějí do Ústí | Foto: Taťána Mádlová