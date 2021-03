Tam, kde stály obce Podhoří, Úžín, Roudné, Dělouš a Kamenice

Čtenář reportér





Vzpomínám si, že jako kluk jsem chodil do Podhoří za kamarádem Láďou Železníkem. Bydleli jsme ve Všebořicích, ke křížku to nebylo daleko. Prohlížím si fotku z první třídy (1957), z okolních vesnic do školy u kostela sv. Mikuláše docházelo několik děti.

Tam, kde stály obce Podhoří, Úžín, Roudné, Dělouš, Kamenice. V úterý 9. března jsem tam hledal stopy minulosti, moc jich tam nezůstalo. | Foto: Miroslav Vlach