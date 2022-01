Propojené příběhy vyhořelého herce Ricka Daltona, jeho kaskadéra Cliffa Bootha, herečky Sharon Tateové a Charlese Mansona přivádějí čtenáře (i diváka) do Los Angeles konce 60. let. Zde tvoří alternativní historii i budoucnost. Paperbackové vydání Tarantinova debutu, ideální k prodeji v lékárnách i na autobusových nádražích, působilo autenticky jako popový román z kraje 70. let, od designu obálky až po reklamy na zadní straně (včetně reklamy na knihy Serpico a Oliverův příběh, pokračování Love Story). Je to tedy i vizuálně dokonalý dobový kousek.

Kniha rychla obsadila top žebříčku bestsellerů The New York Times, Amazonu, The Irish Times i dalších. Práva k vydání byla prodána do více než dvaceti zemí. Do češtiny knihu přeložil Rani Tolimat, v rekordním čase zvládl 370 stran: „Hledáte-li v Tarantinových filmech různé popkulturní odkazy, na jeho 1. románu se vyřádíte. Smyšlené hrdiny obsazuje do reálných filmů, splétá příběhy fiktivních postav se skutečnými herci, filmaři, muzikanty, některé kapitoly působí co eseje o význačných milnících dějin Hollywoodu. Pro překladatele je to dřina, musí málem v každé větě ověřovat, zda si autor reálie vymýšlí, či užívá skutečné kulisy. Děj je ovšem trochu jiný příběh než film: nechci nic prozradit, ale čtenáře čeká pár velkých překvapení. Čtení je tak zážitek s řadou vrstev: kdo chce, může se bavit nově pojatým i pozměněným příběhem oblíbených postav (o Cliffovi se dozví víc než z filmu), „Tenkrát v Hollywoodu“ lze číst i jako pozoruhodnou učebnici dějin popkultury; ta v USA do značné míry nahrazuje národní mytologii, z toho plyne i její význam pro americké dějiny a dnešek.“

Tenkrát v Hollywoodu je dlouho očekávaná románová prvotina Quentina Tarantina, alchymisty, jenž dokázal proměnit filmový brak ve zlato.

Proslulý americký režisér v ní vychází ze svého stejnojmenného oscarového filmu a s ohromujícím elánem rozvíjí jeho témata.

Stejně jako na plátně sledujeme také zde herce Ricka Daltona, který s rostoucím zoufalstvím vnímá úpadek své kariéry, a jeho dubléra, šoféra a přítele Cliffa Bootha. Oba se musejí vyrovnat s vlastním stárnutím a proměnou filmové kultury, v níž už jen obtížně hledají své místo. Rickovi toto vědomí hořkne o to víc, že jeho nejbližšími sousedy na Cielo Drive jsou Roman Polanski a Sharon Tateová, hollywoodský hvězdný pár na vrcholu slávy. A okolo krouží Charles Manson se svou „rodinou“ oblouzených hippies, kteří chtějí nastartovat společenskou revoluci prostřednictvím masakru.

O osudech těchto lidí a o filmovém a televizním Hollywoodu zlaté éry konce šedesátých let se však dozvídáme daleko více, než bylo možné zachytit ve filmu. Autor využil šanci vylíčit předchozí životy svých protagonistů do větších podrobností včetně několika šokujících odhalení, fikce se proplétá s realitou a dobrodružství Ricka a Cliffa se prolínají s temnějšími historkami ze skutečných dějin Hollywoodu. V několika pasážích Tarantino mění úhel pohledu a poskytuje též mnohem významnější prostor postavám, které ve filmu zůstávaly trochu stranou, především Sharon Tateové a mladičké Trudi Fraserové.

Román Tenkrát v Hollywoodu jasně dokazuje, že jako je Tarantino vynikající režisér, je stejně tak i skvělý spisovatel. Na stránky knihy se mu podařilo přenést tarantinovský černý humor, smysl pro groteskní situace, překvapivé zvraty a sklon provokovat. Z příběhu čiší jeho nostalgický vztah ke starému Hollywoodu, láska k filmařině i nakažlivá radost z vyprávění. Román hned po vydání obsadil vrcholky žebříčků bestsellerů: čtenářům, co film neznají, nabízí plnohodnotný literární zážitek z Hollywoodu v divokých 60. letech, filmovým fanouškům pak zas řadu doplňujících informací, nečekaných odhalení i odchylek od scénáře.

Z anglického originálu Once Upon a Time in Hollywood, vydaného nakladatelstvím HarperCollins Publishers v New Yorku v roce 2021, přeložil Rani Tolimat pro Nakladatelství Prostor. Odpovědná redaktorka Petra Diestlerová, 368 stran, cena 397 Kč. V českém jazyce vydání první.

Quentin Tarantino (1963), jeden z nejproslulejších filmařů své generace hlavně díky mimořádné představivosti i schopnosti vyprávět mnohovrstevnaté příběhy. Jako režisér debutoval v roce 1992 filmem „Gangsteři“, poté se jako spoluautor scénáře ujal režie snímku „Pulp Fiction: Historky z podsvětí“, v němž si také zahrál a který v jeho filmografii patří dodnes k nejoblíbenějším. Akční černá komedie mu přinesla prvního Oscara za nej scénář. Následovaly vysoce ceněné filmy „Jackie Brown“, „Kill Bill 1“, „Kill Bill 2 a „Auto zabiják“. Poté Tarantino uvedl výpravné akční drama z 2. světové války „Hanebný pancharti“, nominované na Zlatou palmu, humorné akční jižanské drama „Nespoutaný Django“, za které má svého 2. Oscara za nej scénář, western „Osm hrozných“. Tarantinův poslední film „Tenkrát v Hollywoodu“ byl nominován na pět Zlatých glóbů, deset cen BAFTA a získal deset nominací na Oscara, z nichž dvě proměnil. Ve stejnojmenném románovém debutu rozvíjí kultovní režisér příběhy filmových postav a dokazuje, že je i skvělým spisovatelem.

Radek Strnad