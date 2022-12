Když se ohlédnete, asi jste si v létě užili festival Metronom v Praze jako „předkapela“ Nicka Cave i dalších. Byl to zážitek? Máte z Metronomu i další nej, něco, co bylo poprvé? No, jestli jsme někomu dělali na Metronomu předkapelu, tak spíš Beckovi, který hrál stejný den jako my. Nick Cave měl prý skvělý koncert o den dřív. Naše vystoupení na Metronomu 2022 bylo zajímavé z několika hledisek. Jednak jsme hráli přesně na předělu světla a tmy, což bývá vždy divácky vděčný a scénografie se tak trochu mění v čase, navíc se v půlce koncertu strhla průtrž mračen, hromy, blesky a celý koncert natáčela Česká televise do záznamu. Všechny ty aspekty se sešly v dobré konstelaci. Nám to sedlo a myslím, že to byl hezký zážitek. Pro nás určitě a věřím, že i pro diváky. Dávali nám to dost najevo i tím, že se rozhodli s námi totálně zmoknout. Někdy tyhle výjimečné situace atmosféru koncertu ještě podtrhnou, umocní. Blesky létaly z pódia i nad ním.

Zdroj: Youtube

Je to měsíc, co Supraphon vydal na LP reedici vaše CD Kluci kde ste? Jak LP verze té hudbě pomohla, umocnila ji?

Tak na to ještě neumím odpovědět, neboť jsem ještě neměl možnost si tu desku z vinylu poslechnout.

Čekají LP reedice i další vaše alba, co vyšla jen na CD?

Vydáním „Kluků“ v patnáctileté reedici na vinylu se nám všechny desky vydané od roku 2000 pod hlavičkou Warner Music a potažmo Supraphonu uzavírají. Jinými slovy doteď jsme vydali 10 alb, z toho sedm u Warnerů i Supraphonu a ty všechny teď už budou na LP!

Jak se program, s nímž v sobotu 3. prosince do Ústí – Národního domu přijedete, jmenuje? Bude pro vás i nás unikátní?

Program se jmenuje prostě koncert skupiny Tata Bojs (smích) a to s sebou samozřejmě nese spoustu energie, radosti, legrace i tance. Tak doufáme, že to bude zábava pro všechny. A teď už to snad můžu i prozradit – bude to naposled, co nás budou moc fanoušci vidět v aktuální sestavě s klávesistou Jurou Hradilem, který od nás koncem roku odchází. Opouští Tata Bojs po dlouhých osmnácti letech společného fungování.

Zmíníli-li se Metronome 2022, co jeden z předchozích ročníků, kde bavili němečtí elektoničtí klasici Kraftwerk? Té kapele jste se věnovali i na posledním CD Jedna nula. Pod dojmem jejich pražské show, či je to vaše ikona roky?

Kraftwerk jsou naši letití oblíbenci. Je to veledůležitá kapela pro vývoj celé elektronické scény. Ne každému se podaří být v něčem průkopník, jim se to podařilo.

Když jsem se ptal, na které hraní nezapomenete, mě se vybaví koncert v sále dřív unikátní Restaurace Doma k ústecké premiéře alba Biorytmy (Warner Music, 2002). Na pódiu kvetly obří orchideje, Klárka Nemravová zpívala. Jak na to vzpomínáte?

Byla to skvělá doba, pohledem dneška bezstarostná, řekl bych. Tenkrát s námi hrál na kytaru Maťo Mišík, v podstatě na každý koncert jezdila i zpěvačka Klára Nemravová. Je to 20 let, v jednom lidském životě podstatný kus. Ty kytky, co jsme tenkrát měli jako součást scény, vzala povodeň, jsou v nenávratnu jako spousta neopakovatelných vzpomínek.

Je Klára dál hudebně činná? Pro mě už roky ne…

Klárka nezmizela, jen už hudebně není tak aktivní. Občas se s ní ještě svátečně protneme u velkých symfonických spoluprací. Třeba 8. a 9. prosince nás čekají dva koncerty s Janáčkovou filharmonií v ostravském Gongu, tam si s námi Klára ještě zazpívá. Jinak se už léta věnuje výrobě webových stránek pro nějakou americkou společnost. Zrovna teď aktuálně mi taky pomáhá s výrobou mých webových stránek zaměřených speciálně na mojí vizuální tvorbu.

Když jsem ti Milane před pár dny volal, vysílal jsi do rádia. Je fajn, fanoušky motivovat, představit novinky…?

Nabídka z Vltavy přišla těsně před covidem, tak se mi jí lehčeji přijímalo. Ale znáš to, když se něco rozběhne, už z toho člověku hůř vystupuje. Navíc jsem zjistil, že mě baví pouštět lidem muziku, na které jsem vyrůstal, anebo mě v poslední době zaujala. Samozřejmě je to čistě subjektivní pohled a nikomu ho nevnucuji. O to víc mě potěší, když mi někdo napíše, že poslouchal a že se mu to líbilo.

Prozradíš něco super z posledních dnů z venku i české muziky?

Namátkou posledních pár mých pořadů: Nová deska Florence + The Machine - Dance Fever i Tribute To Leonard Cohen – Here It Is a čerstvá novinka Artic Monkey – The Car. Jestli mám jmenovat něco z českých luhů, měl jsem ve studiu naživo Pavla Koudelku i Vladimíra Václavka z legendárního Dunaje, nedávno vydal skvělé combackové album Za vodou. Občas se totiž ve studiu Sedmého nebe na Vltavě hraje i živě a to je další důvod, proč mě to baví.

Letos vám jen elektronicky vyšel koncert z Prahy. Jak jste si ho užili, vyjde u Supraphonu na CD/ DVD? Zatím nevyšlo…

To byl lockdownový koncert z DOXu - Tata Bojs OnLIVE, který jsme točili s obrazem (i ho streamovali v reálném čase - pozn. autora) pro HBO, vyšel jen digitálně. Vydání na fyzických nosičích se zatím neplánuje. Tehdy byl lockdown, přísná bezpečnostní opatření a víc než 2.000 lidí si neváhalo koupit vstupenku na koncert, kde nemohli fyzicky být; pořád mi to přijde neuvěřitelný. Fanoušci nám pak posílali videa, jak si to užívají v garážích s velkoplošnou projekcí, doma v obývácích tancují, jak by byli v kotli; bylo to povzbudivý. Příprava takového koncertu byla podobně náročná, jako koncertu v O2 Universu.

Příští rok mají Tata Bojs 35 let, čeká vás nějaká zvláštní show, turné…?

Když vše dobře dopadne, příští rok bude hotov celovečerní dokument o naší kapele. Vzniká s přestávkami už asi 4 roky. Režisérsky se ho ujal Marek Najbrt, je to trochu zvláštní útvar, říkáme mu sci-fi document. Pohledem ze vzdálený budoucnosti se skupinka vědců dívá na fenomén kapely lokálního významu a chce pochopit o co jí na přelomu tisíciletí z počátku 21. století vůbec šlo.

Je pro vás náročné i pestré hrát s filharmonií? Rozšiřuje vám to obzory, motivaci i zážitky?

Je to bezva zpestření běžného koncertního programu, baví nás pracovat s různými symfonickými tělesy. Každý má trochu jinou energii. S dirigentem Tomášem Braunerem jsem se dost spřátelil, krom hudby sdílíme oba vášeň i zájem o dobrá vína. Vyměňujeme si láhve, navštěvujeme se, povídáme o spoustě témat. On nás před první symfonickou spoluprací se SOČRem (2016) moc neznal, ale myslím, že teď se z něj stal fanoušek.

Uslyšíme v Národním domě 3. prosince nej hity Tata Bojs?

Určitě. Možná bude na playlistu překvapivě i dost z alba Kluci kde ste? Krom Pěšáků asi dáme i míň provařený kousky. Těšíme se!

Radek Strnad