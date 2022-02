Telnickou patnáctku nezastavila ani nečekaná obleva

Čtenář reportér Čtenář

Typický únor? Mrzne, až praští. Letos se to ale sešlo tak trochu jinak a místo teplot hluboko pod bodem mrazu leckde nastoupily spíš ty jarní. Proto i organizátoři 61. ročníku Telnické patnáctky s obavami hleděli k horám, co jim nachystají. Ty se ovšem v neděli 13. února rozhodly ukázat svou přívětivou tvář, a tak se nadšenci do běžeckého lyžování mohli vydat do stopy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Telnickou patnáctku nezastavila ani nečekaná obleva. | Foto: Jiří Kalhous