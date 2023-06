Na antukových dvorcích za zimním stadionem se v sobotu 17. června hrála zase druhá tenisová liga a domácí museli vyhrát, aby si zachovali naděli na příští rok. Zkušený rozhodčí Přibyl kolem desáté dopoledne vyzval oba kapitány k sestavení soupisek, překontroloval hřiště,vydal žluté míče a mohlo se začít. Tentokrát byly všechny lavičky pod slunečníky na tribuně obsazeny, čekal se vyrovnaný boj.

TK Ústí nad Labem - Sokol Říčany. | Foto: Miroslav Vlach

Sokol z Říčan přiletěl pěkně hladový a už první dvouhry naznačily, že to bude boj o každý míček. Raketová podání, televizní prohozy, zkrácená hra, milimetrové loby, výkřiky plné odhodlání. Na kurtu číslo jedna to bylo tenisové drama do samého konce, domácí Vondrášek první set s Vrbou prohrál 5:7, druhý vyhrál 6:3. Propocená trička, ručníky na obličeji, jelo se dál. První duel skončil po dvou hodinách vítězným pokřikem Pražáka, který přidal rozdílový set 3:6. Říčany vedly 0:1.

Pro někoho štěstí, pro někoho smůla. Na druhém kurtu hostující Kubíček skrečoval utkání s domácím Červinkou pro zranění a začínalo se zase od nuly. Na třetím kurtu zkřížily tenisové pomůcky dvě dívky a diváci viděli v prvním setu neskutečné drama, které skončilo zkrácenou hrou. Rozhodovaly centimetry, dotažený skluz, odvaha na síti. Domácí Donald vyhrála první set 7:6, ve druhém se uklidnila a vysloužila si pochvalu od trenérky. Ústí vedlo 2:1. Druhá pražská kráska však přehrála naší Pickovou a bylo zase vyrovnáno 2:2. Za stavu 3:3 se šlo na čtyřhry. Naše děvčata sice prohrála, ale muži to zachránili. TK Ústí nad Labem – Sokol Říčany 5:4.

Šikovných tenistů tam bylo opravdu dost, ten nejmladší doprovázel Honzu Kubíčka, který se hned v prvním utkání zranil. " Jmenuje se Nikolas, budou mu dva roky, už v porodnici dostal malou tenisovou raketu, ten to jednou dotáhne hodně vysoko. Já začínal ve třech. Nějaké zkušenosti mám, něco jsem nastudoval, nic neponechávám náhodě," smál se šťastný táta a objal svou partnerku. Poslední utkání 2. ligy sehrají tenisté TK Ústí nad Labem v Krči 24. června. Soupeřem jim bude SK Oáza Praha. Držte jim palce!



Výsledky:

Vondrášek - Vrba - 5:7,6:3,3:6

Červinka - Kubíček - 3:1 skreč ve prospěch domácího hráče

Donald - Drukerová - 7:6,6:3

Picková - Jarolímková - 6:2,5:7,0:6

Dvořák - Šiler - 7:6,6:4

Mach - Kovačka - 2:6,6:1,4:6

Vondrášek/Červinka - Vrba/Kubíček - 6:1,6:3

Sláma/Dvořák - Šiler/Kovačka - 6:4,6:1

Donald/Picková - Jarolímková/Drukerová - 3:6,4:6

-----------------

Miroslav Vlach

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín