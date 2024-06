Životní jubileum 80. let slaví dnes, 4. června, v Ústí nad Labem MUDr. Karel Sláma - bývalý ligový tenista Ústí nad Labem a Slávie VŠ Plzeň, emeritní primář ORL ústecké krajské Masarykovy nemocnice a přední český otorinolaryngolog.

Lékař Karel Sláma slaví 80 let. | Foto: se souhlasem Jakuba Slámy

Celoživotní sportovec začal s tenisem v rodné Budyni nad Ohří u Roudnice, kde jeho otec praktický lékař založil kurty a tenisový klub v 50. letech minulého století. Karlova o tři roky starší letos zesnulá sestra Jarmila vyhrála v roce 1957 Pardubickou juniorku a patřila před emigrací do Kanady do roku 1968 k předním československým hráčkám.

Jubilant Karel se dlouho rozhodoval mezi hokejem a tenisem, kterému pak dal během vysokoškolských studií v Plzni přednost. Před 21 lety vyhrál Sláma v kategorii nad 50 let tenisovou dvouhru lékařské olympiády ve Skotsku, kde porazil pět soupeřů včetně obhájce titulu z Francie. Tenis hráli i jeho synové Jan a Karel, který otce po odchodu do důchodu vystřídal na postu primáře ORL ústecké nemocnice a vnuk Jakub je hráčem ústeckého druholigového týmu. Jubilant Sláma dnes jezdí nejraději na kole, stále pracuje v privátní ordinaci. Přejeme hodně zdraví do dalších let.

Jaroslav Přibyl

