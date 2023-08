FOTO: Teplické lázně pod lupou: masáž, bazén a veverky, které baví nejen cizince

/NA NÁVŠTĚVĚ/ Před týdnem se vrátil kamarád z Japonska, byl tam skoro tři týdny na dovolené. Těšil jsem se na poutavé vyprávění o zemi technických zázraků. Fotek měl stovky, krásných zážitků a napínavých příběhů plnou hlavu, ale do novin to dávat nechtěl. Prý nebude dráždit sousedy. Kroutil jsem hlavou, ale jeho rozhodnutí jsem respektoval. Celé rodiny pravidelně vyjíždějí k moři, v USA byla snad každá začínající celebrita, přesto závist u nás kvete tempem bambusového lesa. Já byl s manželkou na pár dní v Teplicích, to snad projde.

Teplické lázně. | Foto: Miroslav Vlach

Ze sousedních měst znám hlavně Děčín a Litoměřice. Do Teplic jsem jezdil hlavně na fotbal, několikrát jsem s manželkou navštívil divadlo, když tam byl oblíbený umělec, trochu znám hlavní ulici, staré nádraží, nové obchodní centrum a hrad Doubravku. Je to ostuda, v lázních jsem nikdy nebyl. Syn nám k vánočnímu dárku přidal poukaz na tři dny, abychom poznali ten zázrak. Od pondělí 7. srpna do středy 9. srpna jsme byli ubytováni v Lázeňském době Beethoven. FOTO, VIDEO: Chovateli v Ústí musely úřady odebrat osm zanedbaných psů Procedury popisovat nebudu, ale doporučuji profesionální masáž, nádherný bazén a zdravotní procházku od lázní k lázním. Víte, že Císařské lázně navštívil v roce 1712 Petr I. Veliký, v roce 1813 Alexandr I, v roce 1835 Mikuláš 1. Kousek dál jsou Hadí lázně, Kamenné lázně, Sadové lázně, Lázeňský dům Jirásek, Nové lázně, atd. Kolem nádherných budov jsou parky s kašnami, vodotrysky, sochami a květinovou výzdobou. Lázeňské oplatky chutnají dětem i seniorům, vyhlášená je restaurace v Krušnohorském divadle, kde se pořádá akce Tančíme na terase, v srpnu je v šanovské Mušli 2023 před Vojenskými lázněmi deset koncertů. Letní kino je na zámku, černé veverky baví cizince i domorodce. Velký rybník v parku dostává kamennou hráz, všichni obdivují Královskou galerii hostů, celé ulice se chlubí krásnými fasádami. FOTO: Zapršelo, začínají růst. Podívejte, tohle teď nosí lidé z lesů na Ústecku

Lázeňský dům Beethoven byl plný cizinců, střešní terasa nabízela pohled na špičky věží. Teplické lázně mě příjemně překvapily a nebyl jsem sám.

