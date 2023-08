Tahle mladá rodinka může klidně tvrdit, že tu naší českou zahrádku dobře zná. S batohem na zádech, na kolech, s kočárkem plným plen navštívila nejkrásnější místa u nás. Pěšky ze Hřenska na Sněžku, na kolech napříč republikou, s kočárkem v Krušných Horách, na Berounce s kamarády.

Terezka Černecká Hnízdilová, žena do nepohody | Foto: Miroslav Vlach

Ve čtvrtek 27. července se vrátili z České Kanady. Na krásné turistické stezce, která začíná v Jindřichově Hradci a končí v Dačicích (118 km) je doprovázely jejich tři děti. Školačka Dora (7), pětiletá Zoja a patnáctiměsíční Jáchym. Oba jsou velcí sportovci, Vlady Černecký zvládl i obávaný Winterman Czech Xtreme Triathlon (9 km plavání, 180 km na kole, 42 km běh s cílem na Ještědu). Bylo to v roce 2019, časomíra mu tenkrát potvrdila šestnáct hodin. Jeho manželka Terezka se jenom usmívá, vzácných sportovních trofejí má doma víc než on, momentálně se zapojila do náročného seriálu Král Středohoří (17 závodů), kde výběhy na Bořeň, Milešovku či Lovoš střídají triatlony nebo horská kola. Zatím je v polovině soutěže a nevede si špatně. Devátého prosince ji bude držet paleček i nejmladší člen rodinného týmu. Třeba bude zase na bedně! V pondělí 31. července jsem je čekal pod Benešovým mostem, abych se zeptal, jaký bude prázdninový srpen. Pod slunečníkem seděl pouze Vlady, zbytek dobíhal na poslední chvíli. Malý Jáchym začal hned honit vypaseného opeřence, Terezka se rozpovídala o nocování na Milešovce.

Je to pravda? To jste ten kočárek vystrkala v dešti až k vyhlídce?

(smích) Byla jsem tam s holkami už jednou, moc se jim tam líbilo, chtěly tam přespat, tak jsem prostě musela. Vlady nás odvezl v neděli 30. července kolem šesté odpoledne autem do Černčic, dál to už byla dámská jízda po modré turistické značce. Batohy na zádech, Jáchyma v trojkolce, noclehárna mezi mraky.

To chcete říct, že jste tam přespala?

No jasně, zpáteční cesta by byla jedině s čelovkou. Západ slunce se nepovedl, ale nouzovna byla prázdná. Udělala jsem večeři na vařiči, holky hned usnuly. Ráno už nepršelo, tak jsme sešli po turistické značce přes Opárenské údolí do Žernosek na vlak. Je to 13 km, pohoda. Ještě jsem se zdržela chvilku u kozí farmy, dětem se tam moc líbilo. Plánovaný vlak nám ale ujel.

Jak se jede s trojkolkou po úzkých lesních stezkách plných kamenů do kopce?

(smích) Blbě, ale holky mi pomáhaly, jak jen mohly, Jáchym nám radil. Poslední metry na Milešovce jsou opravdu hrozné, ale znáte to heslo Zátopka. Když nemůžeš, tak přidej.

Holkám jste splnila přání, kam to bude příště?

Dorka má první školní prázdniny, to musíte něco zajímavého vymyslet. Česká Kanada, Milešovka, ještě máme v plánu kola. Desátého srpna nasedneme v Ústí, cílem bude Mělník. Nastudovala jsem trasu, místa nocování, najedeme asi necelou stovku. Hlavně, aby vyšlo počasí. Bude to jejich cyklistická premiéra.

Další rozhovor s krásnou sportovkyní je plánován na 10. prosince. To už bude vědět, kdo vyhrál Krále Středohoří 2023. Držte ji palce!

Miroslav Vlach

