Zaměřením zdaleka nejen punková akce láká na dost zajímavé, ale pro někoho možná i ne příliš známé interprety a kapely, jejichž vystoupení už udělala radost na nejednom hudebním festivalu na Ústecku (mj. Útulek fest, Prvomájový festiválek či střekovská akce Mezi dvorci) a zaručeně přilákají četné publikum.

Sem patří jistě originální bluesman Rohypnol Misisippi Aussig vulgo Jan Rohan, jehož pozdně letní oslava narozenin s blues se vždy českými, a tedy i dobře srozumitelnými texty, nadchla publikum restaurace Zahrada v Brné a jeho první album Není o co stát, které letos vydalo lounské nakladatelství Guerilla Records, je zážitek nad jiné a velká živelná radost.

Zdroj: Youtube

Doporučuji, ať už Na Kopeček dorazíte nebo ne…

Ale také po čase se vracející teplická punková Jateční ulice, naplno jako vždy to rozjede domácí Tom77 neboli Tomáš Hřebík, originálně a s obrovskou energií míchající svůj rodný punk s akustickým folkem. Blejskne se na Kočkově i ústecko - děčínský bigbít Intimní život s agilním Fredem za bicími, lákající na své koncerty také spíše sporadicky. Na plakátku je také ústecký covrr band UnderWear, který na svém Bandzone profilu už ohlásil ukončení činnosti, ale věřte webům… a kapelám. A dál? Pro mě (doufám prozatím) méně známá jména jako Chlat dole v Potpaží tedy punk ze Slaného, m.m.m., TamDoleTma čili alternativní blues z Turnova, děčínsko – pražsko - ústecký bigbít Deformace plus originální B.m.D. Duo (Romana s Martinem). Tak si to užijeme, ne?

Radek Strnad