Glenn Miller Orchestra, jeden z nejznámějších swingových orchestrů na světě, se po čtyřech letech vrací do Česka. Proslulé hudební těleso přinášející publiku nejlepší melodie ze zlaté swingové éry zde vystoupí od 13. do 17. ledna 2024 s novou show „The Best of Tour 2024“. Tu představí publiku na celkem šesti koncertech v pěti městech: dva koncerty bude mít v Praze, po jednom v Brně, Hradci Králové, Liberci a Ústí nad Labem. Konkrétně v Ústí vystoupí orchestr 16. ledna od 19 hodin v Domě kultury.

Prefektní souhru radost z hudby a chytlavý swingový repertoár nabízí publiku Glenn Miller Orchestra i dnes. | Foto: Glenn Miller Orchestra

Do České republiky zavítá orchestr v rámci svého evropského turné. Vstupenky jsou exkluzivně dostupné v síti Ticketstream. Pořadatelé i tentokrát očekávají, že většina z nich se vyprodá už v předvánoční době.

Pod vedením kapelníka a režiséra Wila Saldena a za doprovodu vokální skupiny The Moonlight Serenades zazní na každém z koncertů zhruba 30 melodií včetně evergreenů, jako In the Mood, String Of Pearls, Pennsylvania 6-5000, Moonlight Cocktail, Sentimental Journey nebo Rhapsody in Blue.

Jak dále prozradil Wil Salden, orchestr se chystá uvést i některé méně známé swingové skladby, jako například Far Away Places, Yes, My Darling Daughter a I’ll Be Seeing You. „Zahrajeme i několik úžasných písní, které budou spíše nečekané a pro naše publikum budou velkým překvapením,“ uvedl k chystaným koncertům Salden. Zároveň dodal, že v roce 2024, kdy orchestr v České republice vystoupí, uplyne už 80 let od chvíle, kdy Glenn Miller coby pasažér v malém letounu při pokusu přeletět kanál La Manche beze stopy zmizel.

České publikum: nadšené a znalé

„Na návrat do České republiky se těšíme. Pamatujeme si na zdejší publikum jako na velmi nadšené, které – a to je velmi důležité – zná hudbu jak Glenna Millera, tak dalších slavných hudebníků a kapel ze swingové éry,“ uvedl kapelník Glenn Miller Orchestra Wil Salden.

„Poprvé jsme do Prahy přijeli v roce 1995. Od té doby jsme k vám zavítali mnohokrát a všechny tyto návštěvy pro nás byly velkým potěšením. A myslím, že na tom se nic nezměnilo,“ dodal muž, který band nesoucí jméno výtečného swingového skladatele úspěšně řídí už od roku 1990.

Za tu dobu už s orchestrem odehrál Wil Salden přes 5000 koncertů, a to nejen v Evropě, ale i v části Asie a na Středním východě. Právě perfektní souhra všech interpretů spolu s autentickým zvukem a nadčasovými aranžemi dělají z koncertů Glenn Miller Orchestra pokaždé výjimečný zážitek. Zcela zásadní podíl na tom má chytlavá muzika skladatele a kapelníka Glenna Millera a dalších autorů.

Jako Beatles nebo Rolling Stones

Glenn Miller zazářil v letech 1939–1943 na swingovém nebi jako kometa. Celosvětová popularita tělesa, které Miller založil a vedl, byla srovnatelná s pozdější slávou kapel jako Beatles nebo Rolling Stones. Sám Miller byl v orchestru nejen zdatným trombonistou, ale i spolehlivým dodavatelem dodnes oblíbených hitů. A také výborným leaderem se smyslem pro eleganci, noblesu, efektní show i ekonomický úspěch svého dokonale šlapajícího „podniku“.

Skvělá hudba ve špičkovém provedení, které staví na dokonalé harmonii, přitahuje na koncerty Glenn Miller Orchestra posluchače dodnes. A bez ohledu na jejich věk je umí zvednout ze sedadel.

„V západní Evropě starší fanoušci zažili hudbu Glenna Millera ještě za jeho života. Swing je melodií jejich mládí, chcete-li,“ poznamenává k tomu Wil Salden, „V jiných zemích Glenn Miller a jeho muzika představují životní styl spojený s chutí do života, spontánností a individualitou. Tyto rozdíly by však neměly zastřít to, co je vždy společné: nálada a atmosféra našich koncertů je zkrátka fantastická. I my jako hudebníci jsme znovu a znovu fascinováni tím, jak publikum na hudbu reaguje a jak projevuje emoce,“ říká kapelník Salden. Také on, podobně jako kdysi Glenn Miller, chytil podle svých slov už v mládí „bigbandový virus“ a postavil se do čela dokonale sehraného tělesa.

Po šesti koncertech v České republice bude Glenn Miller Orchestra pokračovat v turné na jihu Německa, poté se přesune do Rakouska. „Turné skončí 11. února 2024. Takže v tomto období máme hodně práce,“ uzavírá Salden.

Víte, že…

… s aktuálním turné Glenn Miller Orchestra se pojí jedno významné výročí?

V roce 2024, kdy orchestr v České republice vystoupí, uplyne od zmizení Glenna Millera už 80. let. V pošmourný den 15. prosince roku 1944 nastoupil Miller spolu s dalšími pasažéry do lehkého jednomotorového letounu, aby ze základny RAF Twinwood Farm v anglickém Claphamu odletěl do Francie. Tam měl jeho populární armádní orchestr zahrát spojeneckým vojákům, a povzbudit je tak před nasazením do boje. Letoun však nad kanálem La Manche zmizel. Jeho trosky ani těla posádky se nikdy nenašly.

… do Československa Millerovy písně přivezli američtí vojáci na konci druhé světové války?

Zejména v 50. letech 20. století u nás swing coby podvratnou hudbu přicházející ze Západu komunisté zakazovali. Jeho vyznavači jej tak na veřejnosti uváděli například jako „hudbu utlačovaného amerického lidu“. Jazz v podobě swingu – muziky s jiskrou radosti a svobody – se stal i jedním z ústředních témat slavného románu Zbabělci Josefa Škvoreckého.

… začátky Glenna Millera nebyly zprvu nijak oslnivé?

Slavný jazzman Benny Goodman o Millerovi dokonce prohlásil, že „není nic víc než průměrný hráč na pozoun“. O to větší triumf záhy následoval. V roce 1939 založil ambiciózní a houževnatý Miller band s nezaměnitelným zvukem: aranžmá vystavěl na klarinetu a tenorsaxofonu tvořícími melodii, zatímco tři další saxofony doplňovaly harmonii. V dubnu téhož roku napsal Miller hit In the Mood a brzy se stal šéfem nejpopulárnějšího swingového orchestru na světě. Za skladbu Chattanooga Choo Choo získal v roce 1942 Zlatou desku. Jeho melodie se tehdy – k nelibosti nacistů – těšily velké oblibě i v Německu.

….v Česku zahraje Glenn Miller Orchestra, jenž – s licencí od správců pozůstalosti Glenna Millera – může pod tímto názvem vystupovat v Evropě?

Orchestry oficiálně nesoucí Millerovo jméno se nacházejí ještě v USA a ve Velké Británii.

