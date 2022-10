„Po docela dlouhé době si tak zahrajeme ve čtyřech jako za starých časů a bude to klasický koncert. Navíc se odehraje v ulici Na Králově výšině poblíž hotelu Vladimir v naší oblíbené restauraci, kde během večera téměř chronologicky projedeme všechna období legendárních Beatles, což se nám v takové míře už dlouho nepoštěstilo,“ prozradil zpěvák, kytarista i principál ústecké revivalové party The Boom Beatles Revival Band. Tedy jediné české hudební skupiny a jedné z mála ze světa, která hraje dost věrohodně i uvěřitelně hity samotných Beatles dokonce i s vlastním symfonickým orchestrem ze severu Čech.

Zdroj: Youtube

„Na seznamu máme tak zhruba 40 legendárních skladeb od Brouků, a některé z nich jsme nehráli už vážně hodně dlouho. Takže to možná bude chvilkami i lehké dobrodružství,“ dodává s úsměvem Hynek Verner, bubeník ústeckých The Boom.

„V posledních letech navíc ani koncertů moc nebylo. A když, tak jsme je hráli buď právě se svým orchestrem, anebo s klávesistou Michalem Marečkem či s Martinem Bechynským. No a kromě našeho tradičního populárního Vánočního nebo poté i Letního koncertu to byla spíš kratší vystoupení, na nichž jsme upřednostňovali vyzrálejší skladby z pozdějších období historie The Beatles. A to možná i s ohledem na to, že už nám není ani dvacet ba ani třicet let,“ je si jistý Pavel Nepivoda.

„Podobné klubové koncerty jsme tak asi hráli naposledy v na svém hostování ve městě Liverpoolu v roce 2017.“ doplnil kolegu bubeník Verner. A společně se ještě celá ústecká čtyřka shodla: „Jo a Vánoční koncert chystáme na sobotu 17. prosince do hlavního plesového sálu Domu kultury v Ústí nad Labem. Naším hostem tu bude Ivan Hlas v triu s Olinem Nejezchlebou a Norbi Kovacsem. Můžete se tu těšit, vlastně jako tradičně, na velké hity The Beatles i jejich členů v netradičních orchestrálních koncertních aranžmá, jak je sami Beatles nikdy nehráli.“

Radek Strnad