/FOTO/ Při mé návštěvě Tisé to vypadalo na déšť, pěkně foukalo. Ve skalním městě bylo i tak ale živo, školní výlety vystřídali zahraniční turisté a lezci. Pokladní ke vstupence přidával mapku, každý návštěvník se na chvilku stal detektivem. Afriku našel každý, Skalní hřib také, ale potom to byla skutečně makačka. Herkules, Slon, Orlí hlava, Starosta.

Tiské skály. | Foto: Miroslav Vlach

Někdo stál před označenou skálou několik minut a stejně prohrál sázku. Před večeří vyšlo sluníčko, dokumentaristé si mnuli ruce. Němce jsem nepočítal, ale byli určitě v přesile. Když zdoláte strmé schody, čeká vás fantastický výhled, ale opatrnost je na místě. Tak trochu mě mrazilo v zádech, když jsem viděl mladého tátu s klukem v náručí poskakovat po kamenech v oblacích. Jeho manželka ho ještě při tom hororovém cvičení fotila. Opravdu se mi to nelíbilo, tak jsem ji to řekl. Mávla rukou, prý je to zkušený sportovec a má kvalitní boty. Tak nevím, asi jsem už opravdu starý! Kolem šesté turisté pomalu scházeli k silnici, ve skalách zůstali pouze lezci.

Parkoviště před kostelem sv. Anny bylo plné, před kavárnou Krmelec stál velký dřevěný jelen, za ním posedávalo několik žíznivých cyklistů. „Jelena mi dělal jeden známý, za svobodna jsem se jmenovala Jelínková," smála se paní za pultem. „Děti ho trochu polámaly, je to vlastně invalida. Dříve tu byla pekárna, 14. srpna budeme slavit druhé výročí, přijďte se podívat. Všechny zákusky si dělám sama. Začínají růst houby, dojde i na speciality. Vedle mám piano, někdy tu je veselo," tvrdila Marie Steigerová. Zmrzlina chutnala všem, zpáteční autobus přijel podle jízdního řádu. Prázdniny jsou ve druhé polovině, v Tisé je krásně.

Miroslav Vlach

Zdroj: Janni Vorlíček