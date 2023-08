Ve středu 9. srpna od 19.00 zve Veřejná sál Hraničář na kinohit Mission: Impossible Odplata – První část. Jde o zbrusu nový akční thriller USA v režii Christphera McQuarrie, který psal i scénář. Film o délce 164 minut v původním znění s titulky přijde na 150 korun, snížené vstupné stojí 110 korun.

Tom Cruise a jeho velký triumf letos v Cannes | Foto: MFF Cannes

Elitní agent Ethan Hunt (Tom Cruise) se se svým špičkovým týmem Impossible Mission Force tentokrát vydá po stopách děsivé zbraně, jež má potenciál zničit celé lidstvo. A to proto, aby ji zajistil dřív, než – li se dostane do rukou opravdového šílence. Při svém zběsilém i nebezpečném pátrání se však musí neustále ohlížet přes rameno, protože z jeho dávné minulosti se vynořil až příliš živý přízrak. Gabriel (Esai Morales) totiž znal Ethana už v dobách, kdy ještě nebyl elitním agentem, a ví tedy o každé jeho sebemenší slabině. A tak Ethan, pro kterého bylo vždy zdraví i bezpečí jeho blízkých plus členů týmu více než pouze úspěšně splněná mise, tak nejspíše bude tentokráte muset své priority ještě poněkud přehodnotit. (CinemArt)

Radek Strnad