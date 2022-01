Tomáš Svoboda nacvičuje s mládežníky muzikál Pomáda

Pro někoho je to možná troufalost, ale nás to baví. Sedmým školním rokem plním sny nejen dětem, ale i dospělým. To jsou slova Tomáše Svobody, který s mládežníky v současné době nacvičuje muzikál Pomáda.

Tomáš Svoboda nacvičuje s mládežníky muzikál Pomáda. | Foto: Miroslav Vlach