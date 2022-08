Veřejný sál Hraničář občas pro diváky připraví něco extra. Dnes je to jedne z nejúspěšnější filmů světa dneška, trhák nejen US hit „Top Gun: Maverisk“ od amíka Josepha Kosinskeho (131 min, původní znění, CZ titulky). Start promítání je ve 20 hodin.

Top Gun: Maverick | Foto: Cinemart

Pete „Maverick“ Mitchell (Tom Cruise) k smrti rád pilotuje stíhačky, je v tom dobrý. Až tak, že se přes 30 let úspěšně brání povýšení ve strukturách US letectva, protože by ho to z kokpitu „vyhnalo“ do vyhřáté kanceláře, kde je nuda, není radost, slunce, vítr… Maverick byl vždy magnet na průšvihy, leč se to se s armádní kariérou vylučuje. Pilot je bravurní, i na svou postavu asi ten nej, i proto dostane nabídku být instruktor elitních stíhačů programu Top Gun, on to vezme. Má se připravit na úkol z kategorie Mission Imposssible, Maverick musí zvládnout i obtížnou soukromou misi. Jedním z pilotů, které má připravit do akce, je i Bradley Bradshaw (Miles Teller), syn jeho kamaráda i navigátora Goose. Znalci 1. Top Gunu ví, že Goose zemřel, když se neúspěšně katapultoval už neovladatelné stíhačky, pilotované právě Maverickem. Jeho syn mu otcovu smrt vyčítá, Maverick logicky nechce, aby Bradleyho potkal osud jako jeho otce. Jenže ví, že šance, že některý ze školených pilotů leteckou operaci nepřežije, není vůbec malá. (dts)