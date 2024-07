V průměru 208 dní trvala na severu Čech v režii společnosti ČEZ Teplárenská ze Skupiny ČEZ topná sezona 2023/24. Dodávky tepla přitom od září 2023 do května 2024 meziročně klesly o necelých 9 procent. Hlavním důvodem bylo mimořádně teplé počasí. S dodávkami tepla tak společnost začala rekordně až mezi 4. a 10. říjnem 2023, přičemž je ukončila 29. dubna 2024. Pouze na Chomutovsku se pak ještě během května při poklesu venkovních teplot dvakrát obnovila vytápění s definitivním ukončením dodávek tepla 20. května.

„Konkrétně v Ústí nad Labem trvala topná sezona 202, v Teplicích a Bílině 207, v Chomutově, Jirkově, Kadani a Klášterci nad Ohří 212 dní. S dodávkami tepla jsme začínali rekordně až v říjnu mezi 4. až 10. říjnem 2023 a ukončili jsme je 29. dubna 2024. Pouze na Chomutovsku jsme vlivem poklesu venkovních teplot přistoupili v květnu k obnovení dodávek tepla s definitivním ukončením 20. května. Předcházející topná sezona 2022/2023 přitom začala v rozmezí 15. až 19. září 2022 a skončila mezi 19. až 20. květnem 2023. Trvala tak v průměru 244 dní. Aktuální sezona 2023/24 tak byla o 36 dní kratší,“ shrnula Šárka Vinklerová, ředitelka pro obchod a strategii ČEZ Teplárenské. Jak dodala, v současné době již běží naplno příprava na pravidelné letní odstávky.

Podle generálního ředitele společnosti Rostislava Díži se tak už nyní ČEZ Teplárenská připravuje na otázku, až se jich zima zeptá, co dělali v létě. „Zjednodušeně řečeno, v současné době se již připravujeme na pravidelné letní odstávky. Během nich dojde na klasickou kontrolu a údržbu technologie a rozvodů tepelné energie. V praxi to znamená, že proběhnou veškeré opravy, revize a údržbové práce, diagnostika technického stavu parovodů, horkovodů a teplovodů, kontroly výměníkových stanic, případně výměny dosluhujících armatur a podobně.“

Jako každoročně jsou termíny letních odstávek ve všech regionech, kde ČEZ Teplárenská působí, zveřejněny na webových stránkách společnosti: Letní odstávky 2024 | ČEZ Teplárenská (cezteplarenska.cz). Konkrétně v některých lokalitách města Chomutova proběhne jednodenní odstávka, a to 15. července. V sousedním Jirkově rovněž, zde jsou ale naplánovány ve dvou lokalitách i odstávky na druhou polovinu srpna. Ve městech Bílina a Teplice letos teplá voda poteče po celé prázdniny.

Zvláštní kapitolou jsou ovšem letošní odstávky pro města Kadaň a Klášterec nad Ohří, kde potrvají poněkud déle, než jsou místní zvyklí. Důvodem je transformace teplárenství, respektive příprava na přechod z uhelných na nové nízkoemisní, tudíž ekologické, a hlavně spolehlivé zdroje vytápění.

V Kadani dojde letos k omezení dodávek tepla na čtyři dny. Během celozávodní odstávky Elektrárny Tušimice budou modernizovány rozvodny a realizovány práce, které umožní integraci výkonu z obnovitelných zdrojů energie. Dojde také k upgradu řídícího systému elektrárny. ČEZ Teplárenská se navíc pustí do přípravných prací výstavby nového teplárenského zdroje o výkonu 10 MWt. Proto se Kadaňští ocitnou bez teplé vody od 30. července do 2. srpna.

Také v Elektrárně Prunéřov II již probíhají přípravné práce na výstavbu nových nízkoemisních zdrojů, kdy budou budována připojovací místa pro napojení nové plynové kotelny. Zároveň dochází k úpravám rozvodné trasy v místech bývalé Elektrárny Prunéřov I. Vše si pochopitelně vyžaduje více času, a tak v Klášterci nad Ohří bude odstávka probíhat od 15. do 26. července.

„Odstávky v obou městech si letos vyžádají více času, něž jak byli obyvatelé v minulosti zvyklí. Jsou však nezbytné k tomu, aby ČEZ Teplárenská mohla v budoucnu zajistit teplo z nových nízkoemisních zdrojů poté, co dojde k odstavení uhelných elektráren v Tušimicích a Prunéřově. Proto prosíme všechny o trpělivost a toleranci. Zaměstnanci ČEZ Teplárenské přitom udělají maximum, aby se jim podařilo odstávky ukončit co nejdříve a dopad na odběratele byl tak co nejmenší,“ uzavírá Šárka Vinklerová.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy