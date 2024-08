Na výzvu reportéra Ústeckého deníku, co Ústečany ve městě nejvíc trápí, do redakce zaslala dopis čtenářka Vladislava Humlová. Ve svých názorech poukazuje nejen na složitou situaci s městskou hromadnou dopravou, ale zmiňuje také rozpadlé a zarostlé chodníky v jejím bydlišti i neustálý nepořádek, který mají na svědomí řidiči kamionů.

„Mě ve městě trápí například městská hromadná doprava. Od května k nám jezdí trolejbus a cesta s ním do města trvá dvacet minut. Trolejbus navíc neprojíždí kolem Kauflandu a ani kolem nádraží. U nás v Kubištově není žádný obchod, takže na nákup musíme jedině do města. Pokud při cestě zpátky trolejbus ujede, musíme čekat čtyřicet minut na další. Velmi často si ani nemáme kam sednout, těch pár laviček je obsazených a mám pocit, že snad i trvale,“ napsala v první části svého dopisu čtenářka.

Co se Vladislavě Humlové dál nelíbí, to je stav chodníků v jejím bydlišti. „Chodníky jsou u nás trvale zarostlé trávou a navíc mají rozbité dlaždice. Letos si opět dopisuji o jejich úklidu s panem Novákem z městského úřadu, sice trávu postříkali, ale je to víc než tři týdny a nic. Léto pomalu končí a nepořádek přitom dál trvá. Chodník od Dopravního podniku směrem ke škole a na křižovatce doprava směrem k průmyslové zóně je trvale zarostlý, že se přes něj pomalu nedá projít,“ pokračovala Vladislava Humlová.

Ve svém dopisu zmiňuje také nepořádek po řidičích kamiónů. „Někteří jsou fakt prasata, hlavně, že platí parkovné, my platíme vysoké daně za domky, zvýšený poplatek za svoz odpadu, ale město pro nás nedělá nic,“ dodala čtenářka.