Tříkrálová sbírka patří mezi největší dobročinné sbírkové akce v České republice. Do její organizace a průběhu koledování se každoročně zapojí více než 70 tisíc dobrovolníků – mezi nimi i naše škola, kteří do kasiček vyberou desítky milionů korun (v roce 2020 to bylo přes 130 milionů, za celou dobu existence sbírky už 1,5 miliardy korun). I u nás se děti v kostýmech bájných králů vydaly se zapečetěnými kasičkami do tříd a mezi dětmi i zaměstnanci školy vybraly finanční prostředky, jež budou využity na pomoc potřebným. Všem štědrým dárcům děkujeme.

Marta Maděrová - ZŠ Vojnovičova Ústí nad Labem