/FOTO/ V Trmicích mají pěknou trávu na fotbalovém hřišti, nové kabiny a pěknou řádku sportovních pamětníků. V pátek 8. září bylo parkoviště před hlavní bránou plné naleštěných vozidel, betonová tribuna byla plná, usměvavá žena v černém tričku hecovala zkušené muže s ortézou i bez, po chvilce je zvala na losování. Černý klobouk byl plný tajemných symbolů, v 17:00 byla odtajněna soupiska oranžových a bílých rivalů. Než dostal mladý rozhodčí důvěru, promluvila k nažhaveným borcům hlavní organizátorka akce.

Trmická fotbalová show pamětníků. | Foto: Miroslav Vlach

„Nechci vidět hrubost a záludné fauly, rozhodčí má vždycky pravdu, zesměšňování starců je nepřípustné, nepodceňujte pitný režim! Hrajeme 2x35 minut, potom se budou kopat penalty. Pamatujte! Českou uličku proslavil Pepa Masopust z Mostu a chválil ho i Pele" prohlásila Marie Krucká a pozvala několik dokumentaristů na zelený pažit, aby pořídili nějaký snímek do kroniky. Byla to opravdová bitva gentlemanů, oba brankáři se překonávali, hvězdou byl nestárnoucí David Vávra. Za rok oslaví padesátku a stále je oporou domácího "A" týmu Trmice. Dvakrát šikovně přeloboval brankáře, na další dva góly nahrál do prázdné branky. Nutno dodat, že nejmladšímu bylo čtyřicet, nejstarší byl pan Kalaš, který před dvěma roky oslavil sedmdesátku. Poločas byl 3:1, končilo se za stavu 9:3 pro propocené oranžové dresy. Na penalty to bylo nerozhodně.

Staré fotbalové gardy hrají i jinde, ale v Trmicích tuhle sportovní akci organizují ženy. "Já mám v mužstvu hned tři borce. Los je přiřadil do týmu oranžových, především táta si to užívá. Mám takový dojem, že tu má dokonce několik spolužáků ze školy. Vzpomínají, po utkání rozebírají nejen zdejší fotbal, ale i národní mužstvo," smála se paní Beranová. Po utkání se chystala společná večeře, veranda byla obsazená, starostka Jana Oubrechtová se omluvila, ale její manžel byl mezi diváky. U schodů byl voňavý gril, ohřívaly se bílé a paprikové klobásy. U pultu se nabízela domácí tlačenka, utopenci, kuřecí speciality. Pivko chutnalo všem. Parádní akce, plná přátelských gest a vůní. Končilo se pozdě večer!

Miroslav Vlach

Zdroj: Miroslav Solař