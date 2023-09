/FOTO/ Trmický zámek (1863) bude v sobotu 9. září v obležení sportovců. Desátý ročník Trmické desítky bude opět komentovat učitel z Malečova David Cihlář, na startovní listině se zase objeví učitelka z Dobětic Zuzana Kotěšovcová, start je opět před kostelem Nanebevzetí Panny Marie (1645), vyznačená trať povede přes Koštov směrem k pomníku Přemysla Oráče, do lipového háje však závodníci nedorazí.

Na Trmickou desítku zvou starostka, vlasatý muž alias otec Fura a učitel Cihlář. | Foto: Miroslav Vlach

Před Stadicemi se staví nový můstek, proto trasa povede mimořádně do obce až ke Královskému pramenu. Vzdálenost z Trmic do Stadic a zpět osobně proměřovala starostka Trmic Jana Oubrechtová, zkušený organizátor akce Petr Koštovič totiž oblékne startovní číslo. Ceny jsou skvělé, šanci dostanou i děti. Začíná se v jedenáct dopoledne.

„Je to pravda, Petr Kostovič poběží, závod zajišťuje město Trmice. Výluka na komunikaci u Stadic je do konce října, proto jsme museli odklonit závod do obce. Účastníci poběží kolem zvoničky, domu s černou tabulkou, kde údajné stával dvůr Přemysla Oráče, přes kamenný most až ke Královskému pramenu. Dospěláci budou bojovat o solidní finanční prémie od 1000 do 5000 korun, a navíc v tombole jsou pěkné ceny. Ta hlavní od Auto UL a.s. určitě vítěze potěší," tvrdí starostka.



" V Trmicích jsem běžela několikrát, dokonce dvakrát v pokročilém těhotenství, dvakrát jsem vyhrála. Tenhle závod je vždycky dobře obsazený, koukala jsem už na startovní listinu, vypadá to na Klárku Mirvaldovou z Chomutova, ta je fakt dobrá," krátce vyhodnotila situaci usměvavá Zuzka Kotěšovcová. Před lety rozběhala Ústí, v září se vrací do školy po mateřské dovolené, startovní číslo obléknou i oba synové.

Na plakátu v bílém převleku je také učitel, tentokrát z Povrlů. " Navrtal mě do toho synovec Petr Kostovič, dělal jsem triatlony, kolo mám dodnes, moc toho nenaběhám, jsem po operaci kyčle. Sedmdesátku jsem už oslavil, sport mě provází celý život. S Davidem Cihlářem jsem se potkal na Mosazném muži, před několika roky jsem zjistil, že jeho tatínek mě učil fyziku. Pracovnu mám plnou plakátů, diplomů, medailí a fotek. Dokonce se mohu pochlubit osobním dopisem od mistra světa," tvrdil Kamil Němec a po chvilce pokračoval dál.

"Dcera žije v Austrálii, náhodou jsem zjistil, že starostou ve městě, kde bydlí byl několikanásobný mistr světa Ron Clarke (1937-2015). Vytvořil sedmnáct světových rekordů, celý svět jej miloval, byl to přítel Emila Zátopka, to jsem přeci nemohl nechat jen tak. Napsal jsem mu dopis, on mi odpověděl, později jsme se setkali v jeho kanceláři. Úžasný chlap. Tady je s dcerou, tady mám jeho knihu s věnováním," tvrdil bělovlasý muž, který mimo sport miluje své vnuky a ochotnické divadlo. " V srpnu mě David Cihlář nominoval do místní soutěže Pevnost Povrly, kde jsem po vzoru francouzské televize (Pevnost Boyard) představoval moudrého vševěda (otec Foury). Byl to už druhý ročník a moc jsem si to užíval," směje se řečník a ukazuje další vzácné relikvie.

V Trmicích 9. září bude zase v převleku, nejprve na startu, potom u Královského pramene. Trmická desítka je pro mnohé sportovce posledním testem před Ústeckým půlmaratonem, přijďte se podívat!

Miroslav Vlach